ETV Bharat / education-and-career

தெற்கு ரயில்வேயில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்பழகுநர் காலிப்பணியிடங்கள்; ஐ.டி.ஐ முடித்திருந்தால் வாய்ப்பு!

தெற்கு ரயில்வே தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள், அவர்களின் கல்வித்தகுதி, மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தெற்கு ரயில்வேயில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழில்பழகுநர் இடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மற்றும் ஐடிஐ முடித்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

நீங்கள் 10ஆம் வகுப்பு அல்லது ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றவரா? தெற்கு ரயில்வேயில் பயிற்சி பெற அருமையான வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. தொழில்பழகுநர் சட்டம் 1961 கீழ் இந்தாண்டு தெற்கு ரயில்வேயில் பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளில் உள்ள ஏராளமான இடங்களுக்கு வரும் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.

இந்த வாய்ப்புக்கு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அந்தமான், நிக்கோபார் மற்றும் லட்சத்தீவுகள், ஆந்திரப் பிரதேசம் மாநிலத்தில் நெல்லூர் மற்றும் சித்தூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் கர்நாடகாவில் தட்சிணா மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்

10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கான தொழில்பழகுநர் பிரிவில் 163 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. ஃபிட்டர், வெல்டர், பெயிண்டர், மருத்துவ ஆய்வகத் தொழில்நுட்பவியலாளர் பிரிவில் இப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

ஐடிஐ தகுதிப் பெற்றவர்களுக்கான பிரிவில் ஃபிட்டர், வெல்டர், பெயிண்டர், மெக்கானிக், எலெக்ட்ரிஷியன் உள்ளிட்ட தொழிற்பிரிவுகளில் 4,308 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.

ரயில்வே மருத்துவமனை, சென்னை பிரிவு, திருச்சி, சேலம், கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தகுதிகள் என்னென்ன?

ஆகஸ்ட் மாதத்தின்படி, விண்ணப்பதார்கள் குறைந்தபட்சம் 15 வயது வரை இருக்கலாம். 10ஆம் வகுப்பு தகுதிப் பெற்றவர்கள் அதிகபடியாக 22 வயது வரையும், ஐடிஐ தகுதிப் பெற்றவர்கல் 24 வயது வரையும் இருக்கலாம்.

இதில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதார்களுக்கு 10 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.

புதிதாக விண்ணப்பவர்களுக்கான காலிப்பணியிடங்களுக்கு 10ஆம் வகுப்பை 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மருத்துவ ஆய்வகத் தொழில்நுட்பவியலாளர் பதவிக்கு இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் ஆகிய பாடங்களுடன் கூடிய 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஐடிஐ தகுதிப் பெற்றவர்களுக்காக உள்ள 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களுக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி உடன் ஐடிஐ தொழிற்பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். COPA/PASSA பதவிகளுக்கு கணினி ஆப்ரேட்டர் மற்றும் ப்ரோகிராமர் அசிஸ்டண்ட் பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இத்தொழிற்பயிற்சி இடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 1 முதல் அதிகபடியாக தேவையின் அடிப்படையில் பயிற்சி காலம் அமையும்.

தொழிற்பயிற்சி உதவித்தொகை

10ஆம் வகுப்பு தகுதி விண்ணப்பதார்களுக்கு மாதம் ரூ. 8,200 உதவித்தொகையாக அளிக்கப்படும்.

12ஆம் வகுப்பு தகுதி விண்ணப்பதார்களுக்கு மாதம் ரூ. 12,000 வழங்கப்படும். ஐடிஐ தகுதிப் பெற்றவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 9,600 வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்?

தெற்கு ரயில்வே தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்களின் கல்வித்தகுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 10ஆம் வகுப்பு அல்லது 12ஆம் வகுப்பு அல்லது ஐடிஐ ஆகியவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு பின்னர், பயிற்சி பெறுவதற்கு தகுதி அடைவார்கள்.

இதையும் படிங்க: கிராம வங்கியில் 13 ஆயிரத்திற்கு அதிகமான காலிப்பணியிடங்கள் - டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ரயில்வேயில் தொழிற்பயிற்சி பெற விரும்பும் இளைஞர்கள், https://sr.indianrailways.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது ரூ. 100 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் கிடையாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்

ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதார்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்வானவர்களின் பட்டியல் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்களுக்கு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி காலத்தில் உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி மட்டுமே அளிக்கப்படும். பணி நியமனம் செய்யப்படமாட்டாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CHENNAI RAILWAY APPRENTICE 2026
ரயில்வே தொழிற்பயிற்சி விண்ணப்பம்
தெற்கு ரயில்வே தொழில்பழகுநர்
RAILWAY APPRENTICESHIP ELIGIBILITY
SOUTHERN RAILWAY APPRENTICE 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.