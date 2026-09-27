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தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு வேலை; தென் மண்டல கலாச்சார மையத்தில் டிகிரி, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு
தஞ்சாவூரில் செயல்படும் தென் மண்டல கலாச்சார மையத்தில் உள்ள பணி வாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
Published : September 27, 2026 at 8:00 AM IST
புது டெல்லி: மத்திய கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கீழ் தஞ்சாவூரில் செயல்படும் தென் மண்டல கலாச்சார மையத்தில் பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இப்பணியிடங்களுக்கு நவம்பர் 3ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன, சம்பளம், விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.
காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்
|பதவியின் பெயர்
|காலிப்பணியிடங்கள்
|திட்டச் செயல் அதிகாரி
|3
|உதவியாளர்
|1
|உதவி பொறியாளர்
|2
|ஆவணப்படுத்துதல் அதிகாரி
|1
|இளநிலை இந்தி மொழிப்பெயர்பாளர்
|1
|உதவி திட்டச் செயல் அதிகாரி
|4
|கண்காட்சி உதவியாளர்
|1
|இளநிலை உதவியாளர்
|3
|ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு - II
|2
|மொத்தம்
|18
தகுதிகள் என்னென்ன?
- திட்டச் செயல் அதிகாரி பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். மேலும் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். கூடுதலாக 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- உதவியாளர் பதவிக்கு அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்புடன் அனுபவம் அவசியமாகும். கணினி இயக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
- உதவி பொறியாளர் பதவிக்கு அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். சிவில் மற்றும் எலெக்ட்ரிக்கல் பொறியியலில் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், 5 ஆண்டு அனுபவம் தேவை.
- ஆவணப்படுத்துதல் அதிகாரி பதவிக்கு அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். ஏதேனும் ஒரு துறையில் பட்டப்படிப்புடன் கணினி இயக்க திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- இளநிலை இந்தி மொழிப்பெயர்பாளர் பதவிக்கு அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். மேலும், இந்தியை ஒரு பாடமாக கொண்டு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
- உதவி திட்டச் செயல் அதிகாரி பதவிக்கு அதிகபடியாக 25 வயது வரை இருக்கலாம். மேலும், ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
- கண்காட்சி உதவியாளர் பதவிக்கு அதிகபடியாக 25 வயது வரை இருக்கலாம். ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், கணினி இயக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
- இளநிலை உதவியாளர் பதவிக்கு 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் தட்டச்சு தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
- ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு - II பதவிக்கு அதிகபடியாக 25 வயது வரை இருக்கலாம். மேலும், 12ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதியுடன் தட்டச்சு தெரிந்திருக்க வேண்டும். கணினி பயன்பாட்டில் டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
- மேலும், இப்பணியிடங்களுக்கு இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி திறன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முறை என்பது பதவிக்கு ஏற்ப எழுத்துத் தேர்வு அல்லது நேர்காணல் அல்லது திறன் தேர்வு ஆகிய முறையில் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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சம்பளம் எவ்வளவு?
இப்பதவிகளில் திட்டச் செயல் அதிகாரி, உதவியாளர், உதவி பொறியாளர், ஆவணப்படுத்துதல் அதிகாரி, இளநிலை இந்தி மொழிப்பெயர்பாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கு ரூ. 9,300 முதல் ரூ. 34,800 வரை சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதவி திட்டச் செயல் அதிகாரி, கண்காட்சி உதவியாளர், இளநிலை உதவியாளர், ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு - II ஆகிய பதவிகளுக்கு ரூ. 5,200 - ரூ. 20,300 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தஞ்சாவூர் தென் மண்டல கலாச்சார மையத்தில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://www.szccindia.org/ என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து உரிய ஆவணங்களை இணைத்து தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 100 வங்கியில் டிடி எடுத்து விண்ணப்பத்துடன் அனுப்ப வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.
தபால் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
இயக்குநர் அலுவலகம், தென் மண்டலக் கலாச்சார மையம், ‘தக்ஷினி’, மருத்துவக் கல்லூரிச் சாலை, தஞ்சாவூர் - 613 004, தமிழ்நாடு.
ஆர்வமுள்ளவர்கள் மேல் குறிப்பிட்டுள்ள முகவரிக்கு நவம்பர் 3-ம் தேதிக்குள் சென்றடையுமாறு அனுப்பி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.