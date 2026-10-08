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முதுகலை மருத்துவம் படித்தவர்களுக்கு கலந்தாய்வின்றி பணி நியமனம் - மருத்துவர்கள் எதிர்ப்பது ஏன்?
இம்முறை பணி மூப்பின் அடிப்படையில் பணி நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்று ஏற்கனவே பணியிலுள்ள மருத்துவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : October 8, 2026 at 11:49 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அரசு பணியில் மருத்துவராக சேர்ந்து, அந்த ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் தற்போது முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் மருத்துவர்கள், படிப்பு முடிந்த மறுநாள் முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியில் சேர வேண்டும் என மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கு அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மருத்துவர்கள் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பு முடித்த மருத்துவர்கள், மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியில் அமர்த்தப்படுவார்கள். ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களுக்கு முதுகலை மருத்துவ பட்டப்படிப்பில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது.
அந்த இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் முதுகலை படிப்பில் சேரும் மருத்துவர்கள் சம்பளத்துடன் படித்து வருவார்கள். படிப்பு முடிந்த பின்னர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் அல்லது மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் அவர்கள் படித்த சிறப்பு பிரிவில் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.
அதேபோன்று இந்த ஆண்டு முதுகலை பட்டப்படிப்பில் 800 மருத்துவர்கள் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் தங்கள் படிப்பை முடிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் பணியிடங்களை ஒதுக்கி அறிவித்துள்ளது. அதில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு முடிந்த மறுநாள் முதல் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட இடத்தில் அவர்கள் பணியில் சேர வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்களுக்கான சம்பளம் வழங்குவதில் உள்ள பிரச்சினைகளை சரி செய்யும் வகையில் உடனடியாக பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு மருத்துவர்கள் சங்கம் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
பொதுவாக முதுகலை (PG) மருத்துவப் படிப்பை முடித்த பிறகு கலந்தாய்வு மூலம் பணி நியமனங்கள் வழங்கப்படும். ஆனால் இம்முறை, படிப்பை இன்னும் முடிக்காத மருத்துவர்கள்கூட உடனடியாகப் பணியில் சேருமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
முதுகலை மருத்துவ படிப்பு மாணவர்களுக்கு செய்முறைத் தேர்வுகள் செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்கிடையில், ஒதுக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் உடனடியாகப் பணியில் சேருமாறு மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார். பல கல்லூரிகளும் முதுகலை மருத்துவர்களைப் பணியில் சேர விடுவிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
அதனால் இம்முறை பணி மூப்பின் அடிப்படையில் பணி நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்று ஏற்கனவே பணியிலுள்ள மருத்துவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். மேலும் ஏற்கனவே பணியிலுள்ள பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கிவிட்டு கலந்தாய்வு நடத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் புதிதாக முதுகலை பட்டப்படிப்பு முடித்து வரும் மருத்துவர்களுக்கு உதவி பேராசிரியராக பணியிடங்கள் கிடைக்கும்.
நிர்வாக காரணங்களால் மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் பதவி உட்பட பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. அந்தப் பணியிடங்களுக்கு முறைப்படி பதவி உயர்வு வழங்கி நிரப்ப வேண்டும். அதன் பின்னர் புதிதாக முதுகலை படிப்பு முடித்து வருபவர்களுக்கு பணிநியமனம் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தனர்.