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பாலிடெக்னிக் தேர்வுக்கு தனி இணையதளம் தொடக்கம்: வெளியானது அறிவிப்பு
மாணவர்களின் வருகைப் பதிவுகளை சேகரித்தல், தேர்வு விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தகுதிகளை சரிபார்த்தல், தேர்வுக்கூடம் (Exam Centres) ஒதுக்கீடு என அனைத்து பணிகளும் இந்த இணையதளத்தில் தானியங்கி முறையில் நடைபெறும்.
Published : November 17, 2026 at 10:08 PM IST
சென்னை: பாலிடெக்னிக் தேர்வுக்காக பிரத்யேக இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'உயர் கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி பல்வகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளின் பட்டயப்படிப்பு (Diploma) தேர்வு செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், www.polyexam.tnedu.in/DoteAdmin என்ற புதிய தேர்வு மேலாண்மை இணையதளத்தினை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளோம்.
இந்த புதிய இணையதளம் R-2023 Credit அடிப்படையிலான கல்வி முறைக்கு (Credit Based System) ஏற்ப, எளிமையான மற்றும் துல்லியமான முறையில் தேர்வு நடத்த ஏதுவாக தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககத்திற்காக (DOTE) வடிவமைக்கப்பட்டு, முன்னோட்ட சோதனைகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
2026 அக்டோபர் முதல் நடைபெறும் கருத்தியல் மற்றும் செயல்முறை தேர்வுகள், அனைத்து பாலிடெக்னிக் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளிலும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
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பட்டயத் தேர்வு தொடர்பான அனைத்து நிர்வாகம் மற்றும் கல்விசார் பணிகளும் ஒரே தளத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, பட்டயத் தேர்வுகள் தொடக்கம் முதல் இறுதி முடிவுகள் வெளியிடுவது வரை தானியங்கி முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மாணவர்களின் வருகைப் பதிவுகளை சேகரித்தல், தேர்வு விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தகுதிகளை சரிபார்த்தல், தேர்வுக்கூடம் (Exam Centres) ஒதுக்கீடு, தேர்வுப் பணியாளர்களுக்கான பணி ஆணைகள் (Duty Orders) உருவாக்குதல், தேர்வு மையங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான பணிப் பகிர்வு (Invigilation Duty), விடைத்தாள் மதிப்பீடு, மதிப்பெண்களைப் பதிவு செய்தல்,மதிப்பெண் சராசரி, ஒட்டுமொத்த மதிப்பெண் சராசரி (GPA/CGPA) கணக்கீடு மற்றும் இறுதி முடிவுகள் (Result) வெளியிடுதல் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பணிகளும் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக தானியங்கி முறையில் நடைபெறுகிறது' என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.