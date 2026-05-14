பாடப்புத்தகங்கள் தயார்... மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வந்தா மட்டும் போதும்
Published : May 14, 2026 at 5:51 PM IST
சென்னை: மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகம், நாேட்டு புத்தகம், சீருடைகள் அனைத்தும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறையில் உள்ள நிலையில், ஜூன் 1ஆம் தேதி அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்படவுள்ளது. அதற்கு இன்னும் 2 வாரங்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து வகைகளிலும் பள்ளிகள் திறப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறதா? என்பதை உறுதிப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் கண்ணப்பன் மற்றும் தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் நரேஷ் ஆகியோர் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
புத்தகங்கள்
மேலும், '4 - 7ஆம் வகுப்பு மற்றும் 8 - 12ஆம் வகுப்புக்கான இலவச பாடநூல் அச்சிடும் பணி நிறைவடைந்துள்ள சூழலில், 100 சதவீதம் புத்தகங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், 1- 3ஆம் வகுப்பு வரை புதியதாக வடிவமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அச்சிடும் பணி நடைபெற்று வரும் சூழலில், 48% அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மீதமுள்ள 52% புத்தகங்கள் அச்சிடும் பணியானது 15ஆம் தேதிக்குள் முடிவடைய உள்ளது. அந்த புத்தகங்கள் அச்சகத்திலிருந்து வந்தவுடன் உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும்’ என தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு 92.18% நோட்டுகள் மாவட்டங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீருடைகள்
சமூக நலத்துறையிடமிருந்து பெறப்பட்ட விவரங்களின்படி, இலவச சீருடைகள் 95% தையல் பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், 71% விநியோகம் முடிவடைந்து உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 24% சீருடை தையல் பணி நிறைவடைந்த பிறகு, மாவட்டங்களுக்கு துரிதமாக விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது.
பள்ளிகள் செய்ய வேண்டியவை
பள்ளிகள் திறப்பதற்கு முன்னதாகவே பள்ளி வளாகம், அனைத்து வகுப்பறைகள், சமையலறை, கழிப்பறைகள், தலைமை ஆசிரியர் அறை, குடிநீர் தேக்கத்தொட்டி மற்றும் கை கழுவும் இடம் என அனைத்து இடங்களும் தூய்மையாகவும், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
வகுப்பறைகளில் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தும் மேசை, நாற்காலி, மாணவர் அமர்ந்து படிக்கும் மேசைகள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் அறையில் உள்ள அனைத்து தளவாட பொருட்கள் என அனைத்தையும் சுத்தப்படுத்தி, பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப தயார் செய்து வைக்க வேண்டும்.
பள்ளியின் பெயர்ப்பலகை தொலைவிலிருந்து பார்க்கும்பொழுது பொதுமக்களின் பார்வைக்கு நன்கு புலப்படும் வகையில் வண்ணப்பூச்சுகளைக் கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
மேலும், தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள Smart Board மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயர் தொழில் நுட்பக் கணினி ஆய்வகங்களை முறையாக சுத்தப்படுத்தி, மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப வைத்திருக்க வேண்டும்.
அதேசமயம், இணைய வசதி செயல்பாட்டில் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கணினி, மடிக்கணினி, டேப் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
சத்துணவு தயார் செய்யப்படும் சமையலறை கரிபடிந்த நிலையிலோ, தூசி படிந்த நிலையிலோ அல்லது சிலந்தி வலைகளுடன் அசுத்தமாக இருக்கக்கூடாது.
கழிப்பறைகள் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில், உரிய தண்ணீர் வசதியுடன் இருக்க வேண்டும். பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள கழிப்பறை கழிவு சேகரிப்பு தொட்டிகள், கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மூடியிட்டு, மாணவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாத வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
2026-27 கல்வியாண்டிற்கான விலையில்லா நலத்திட்டங்கள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கிடைக்கும் வகையில் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் (தொடக்கக்கல்வி), வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக்கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009-ன்படி, பள்ளி அமைந்துள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள குழந்தைகள் அனைவரும் அருகாமையில் உள்ள பள்ளிகளில் வயதுக்கேற்ற வகுப்புகளில் சேர்க்கை செய்யப்படுவதை உறுதி செய்திடல் வேண்டும்.
அரசுப் பள்ளிகளில் கிடைக்கும் தரமான கல்வி மற்றும் சலூகைகளை விளம்பரப்படுத்தி மாணவர் சேர்க்கையை அதிகப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
சுயநிதி மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து அரசுப் பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களை இன்முகத்துடன் வரவேற்று, அவர்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் துரிதமாக கிடைத்திட வழிவகை செய்திட வேண்டும். தொடக்கப் பள்ளிகளில் இருந்து 5ஆம் வகுப்பு நிறைவு செய்யும் மாணவர்களுக்கும், நடுநிலைப் பள்ளிகளில் இருந்து 8ஆம் வகுப்பு நிறைவு செய்யும் மாணவர்களுக்கும் EMIS வழியாக உடனடியாக மாற்றுச் சான்றிதழ் கிடைக்க வழிவகை செய்திட வேண்டும்' என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.