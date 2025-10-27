ETV Bharat / education-and-career

செல்போனுக்கு அடிமையான மாணவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் - பள்ளி கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்!

நவம்பர் 7 ஆம் தேதி அனைத்து பள்ளிகளிலும் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டங்களை மாலை 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரையில் நடத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி கல்வி இயக்ககம்
பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read
சென்னை: படிப்பில் ஆர்வமில்லாத, செல்போன்கள் மற்றும் போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையான மாணவர்களை அதிலிருந்து மீட்டெடுக்க மனநல ஆலோசகர்களின் உதவியுடன் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பள்ளி கல்வித் துறை அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.

இன்றைய பள்ளி மாணவர்களிடையே படிப்பில் ஆர்வமின்மை அதிகரித்திருக்கிறது. அதற்கு செல்போன் மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாடு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படும் நிலையில் மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தவும், அவர்களுடைய கவனத்தை படிப்பின் மீது திருப்பவும், மாணவர்களின் மனநிலையை மேம்படுத்த தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்கவும் பள்ளி கல்வித்துறை பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

அதன் அடிப்படையில், ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வித் துறையின் மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் ஆர்த்தி, அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், நவம்பர் 7 ஆம் தேதி அனைத்து பள்ளிகளிலும் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டங்களை மாலை 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரையில் நடத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தால் ஒரு கோடி... பண மோசடியில் ஈடுபட்ட 57 பேர் கைது!

மேலும் அந்த கூட்டத்தில்,

  • காலாண்டுத் தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அவர்களின் கற்றல் திறன் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும்.
  • 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு முதன் முறையாக வழங்கப்பட்டுள்ள தேர்ச்சி அட்டை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும்.
  • இடை நின்ற மற்றும் இடை நிற்க வாய்ப்புள்ள குழந்தைகள் 9 முதல் 12 வகுப்புகளில் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. எனவே முன்னாள் மாணவர்கள், சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர், தலைவர் ஆகியோரைக் கொண்ட ஒரு குழுவை, பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவில் உள்ள இல்லம் தேடிக் கல்வியாளர் தலைமையில் அமைத்து, இடை நிற்கவிருக்கும் மாணவர்களை மீண்டும் பள்ளிக்கு அழைத்துவர வேண்டும்.
  • குழந்தைத் திருமணம், குழந்தைத் தொழிலாளர்களை தடுக்கவும், பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் 1098 மற்றும் 14417 ஆகிய எண்களுக்கு தொடர்புகொண்டு உடனடி தகவல் கொடுக்க வேண்டும்.
  • செல்போன் மற்றும் போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையான குழந்தைகள், படிப்பில் ஆர்வமில்லாமல் இருக்கும் குழந்தைகளை அவற்றிலிருந்து மீட்டெடுக்க, மாதத்திற்கு ஒருமுறை மருத்துவத் துறை மற்றும் மனநல ஆலோசகர்களைக் கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
  • ‘இல்லம் தேடி கல்வி’ மையங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுவதையும், அங்கு மாணவர்கள் சென்று கற்பதையும் தலைமையாசிரியர் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
  • பள்ளி மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டத்தின்போது இது தொடர்பான தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும்

உள்ளிட்டவை குறித்து அந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
COUNSELLING FOR STUDENTS
பள்ளி கல்வித்துறை
மாணவர்களுக்கு கவுன்சலிங்
STUDENT MOBILE ADDICTION

