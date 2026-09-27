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எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்கள் அளித்த புகார்: சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு பறந்த சுற்றறிக்கை
போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை பெறத் தகுதியுள்ள எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவு மாணவர்களிடம் கல்விக் கட்டணத்தை முன்கூட்டியே செலுத்துமாறு வற்புறுத்தக்கூடாது என மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 9:43 PM IST
சென்னை: கல்விக் கட்டணத்தை முன்கூட்டியே செலுத்துமாறு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் வற்புறுத்துவதாக கிடைத்த புகார்களை அடுத்து சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது.
எஸ்சி, எஸ்டி மாணவ, மாணவிகளிடம் இருந்து கிடைத்த புகார்களை அடுத்து பல்வேறு அறிவுறுத்தல்கள் அடங்கிய சுற்றறிக்கையை தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகள், பல் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகளின் டீன்கள் மற்றும் துணை முதல்வர்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது.
அந்த சுற்றறிக்கையில், "எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ மற்றும் எஸ்சிசி ஆகிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளிடம் இருந்து தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவுக்கு பல புகார்கள் வந்துள்ளன. 'போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை' திட்டத்தின் (Post Matric Scholarship Scheme) கீழ் உதவித்தொகை பெறத் தகுதியுள்ள மாணவ, மாணவிகளிடம் சில சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகள், பல் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகள் முன்கூட்டியே கல்விக் கட்டணத்தைச் செலுத்துமாறு கோருவதாக அந்த புகார்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த 2012- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19- ஆம் தேதி அன்று ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின நலத்துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணையின்படி, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிசி, எஸ்சிஏ ஆகிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவர்களின் பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 2.50 லட்சத்திற்கு குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு கட்டண நிர்ணயக் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்விக் கட்டணம் மற்றும் பிற கட்டணங்களை முன்கூட்டியே செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கட்டண நிர்ணயக் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டக் கல்விக் கட்டணம் மற்றும் பிற கட்டணங்களை முன்கூட்டியே செலுத்துமாறு சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகள், பல் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகள் முன்கூட்டியே கட்டணங்களைச் செலுத்துமாறு எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிசி, எஸ்சிஏ ஆகிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவர்களை வற்புறுத்தக்கூடாது; மேலும், அந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு அட்மிஷன் வழங்கப்படுவதுடன், அவர்கள் படிப்பில் சேர அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்.
சம்மந்தப்பட்ட கல்லூரிகள், போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை கிடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும், மாணவர் சேர்க்கைக்கு பின்னரே அரசிடம் இருந்து அந்த தொகை கிடைக்கும் என்பதால் இது மாணவர் சேர்க்கைக்கான நிபந்தனையாக இருக்கக் கூடாது.
தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி, நான்கரை ஆண்டுகால படிப்புக்கு மட்டுமே கல்விக் கட்டணத்தை வசூலிக்க வேண்டும், ஓராண்டு கட்டாயச் சுழற்சி முறை மருத்துவப் பயிற்சிக்கு கல்விக் கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கக் கூடாது. இதுதொடர்பான விதிமீறல்கள் குறித்து ஏதேனும் புகார்கள் வந்தால் அவை தீவிரமாகக் கருதப்பட்டு நடவடிக்கைக்காகச் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.