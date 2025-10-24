ETV Bharat / education-and-career
2025 -26ஆம் கல்வியாண்டில் ஆர்.டி.இ திட்டத்தின்கீழ் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேதி அறிவிப்பு!
2025- 26ஆம் கல்வியாண்டிற்கு ஆர்.டி.இ திட்டத்தின் கீழ் 81,000க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 24, 2025 at 11:12 AM IST
சென்னை: ஆர்.டி.இ திட்டத்தின் கீழ் 2025- 26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை அக்டோபர் 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
ஆர்.டி.இ (Right To Education) எனப்படும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் அனைத்து தனியார் பள்ளிகளிலும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் குழந்தைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 25 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 7,717 தனியார் பள்ளிகளில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் எல்.கே.ஜி, 1ஆம் வகுப்புக்கு மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றனர். குறைந்தபட்சம், 25 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கி, தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்று வருகிறது.
2025 - 26 கல்வியாண்டிற்காக தற்போது 81,000க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அதில், LKG வகுப்பிற்கு 81,927 மாணவர்களும், முதல் வகுப்பிற்கு 89 மாணவர்களும் RTE 25 சதவீத ஒதுக்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இந்த விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில் மாணவர் தேர்வு மற்றும் சேர்க்கை அக்டோபர் 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.
இதனையடுத்து, ஒதுக்கீட்டை விட குறைவான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட பள்ளிகளில் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி சேர்க்கை நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 31ஆம் தேதி ஒதுக்கீட்டை விட அதிகமான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட பள்ளிகளில், தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் பெற்றோர் முன்னிலையில் குலுக்கல் முறையின் (Random Selection) மூலம் மாணவர் தேர்வு மற்றும் சேர்க்கை நடைபெறும்.
இந்த சேர்க்கை நிறைவடைந்த பின்னர், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து மாணவர்களும் RTE ஒதுக்கீட்டின்கீழ் EMIS தளத்தில் இணைக்கப்படுவர். இதன்மூலம் அவர்கள் 2025-26 கல்வியாண்டிற்கான பெயர் பட்டியலில் அதிகாரப்பூர்வமாக சேர்க்கப்படுவார்கள்.
ஆர்.டி.இ மாணவர்கள் சேர்க்கை எப்படி நடக்கிறது?
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில், மத்திய அரசால் மாநிலத்திற்கு வழங்க வேண்டிய RTE நிதி விடுவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு, குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009 (RTE Act) இன் கீழ் 2025-26 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கையை தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இச்சேர்க்கை முறையானது மாநில அரசின் ஆன்லைன் RTE தளம் மூலம் வெளிப்படையான நடைமுறையில் நடைபெற்று வருகிறது. மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான கண்காணிப்பு குழுக்கள் இதனை மேற்பார்வை செய்கின்றன. ஆதரவற்றோர், எச்.ஐ.வி. பாதிக்கப்பட்டோர், மாற்றுப் பாலினத்தவர், தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகள், மாற்றுத் திறனாளிகளின் குழந்தைகள் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது.