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ரயில்வேயில் 6,557 காலிப்பணியிடங்கள்; ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்தியன் ரயில்வேயில் உள்ள டெக்னீஷியன் பணியிடங்களுக்கு ஜூலை 29-ம் தேதி வரை ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
Published : July 27, 2026 at 6:01 AM IST
சென்னை: மத்திய அரசில் வேலைவாய்ப்பு எதிர்பார்ப்பவரா நீங்கள்? இந்தியன் ரயில்வேயில் கொட்டிக்கிடக்கும் 6000 மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி, ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளில் ஐடிஐ பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு இது பொன்னான வாய்ப்பு ஆகும்.
இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு ரயில்வே மண்டலங்களில் உள்ள ஃபிட்டர், வெல்டர், பெயின்டர், எலெக்ட்ரீஷியன், கார்பென்டர் உள்ளிட்ட ஏராளமான தொழிற்பிரிவுகளுக்கான டெக்னீஷியன் பதவிக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்யும் போட்டித் தேர்விற்கான விண்ணப்பம் ஜூலை 29-ம் தேதி வரை பெறப்படுகிறது.
ரயில்வே டெக்னீஷியன் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிகள் என்னென்ன, சம்பளம், தேர்வு முறை, விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரயில்வேயில் இருக்கும் பணியிடங்கள் எப்படி நிரப்பப்படுகிறது?
இந்தியாவில் ரயிலின் பயணம் செய்யாதவர்களே இருக்க முடியாது. மிக பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நம் நாட்டின் முக்கிய போக்குவரத்தாக ரயில் உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரயில் மூலம் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கான வேகமான மற்றும் பாதுகாப்பான சேவையை அளிக்க இந்திய ரயில்வே ஒரு நொடி கூட இடைவிடாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருகிறது.
அந்த வகையில், இந்தியா முழுவதையும் இணைக்கும் ரயில் சேவையை துரிதமாக செயல்படுத்த ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரக்கணக்கில் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதுதான் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தின் (ஆர்ஆர்பி) பணி ஆகும். அதன்படி, இந்தியாவில் மொத்தம் 21 ஆர்ஆர்பி-கள் மண்டல வாரியாக செயல்படுகிறது.
ஒவ்வொரு வருடமும் ரயில்வேயில் உள்ள பல்வேறு பதவிகளுக்கு ஆர்ஆர்பி மூலம் போட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு பணி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
6000 மேற்பட்ட டெக்னீஷியன் பணியிடங்கள்
இந்தாண்டு இந்தியன் ரயில்வேயில் டெக்னீஷியன் பதவியில் உள்ள 6,557 காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டு தற்போது விண்ணப்பம் பெற்று வருகிறது.
சிக்னல் பிரிவிற்கான டெக்னீஷியன் கிரேடு I பதவியில் 323 காலிப்பணியிடங்களும், இதர தொழிற்பிரிவுகளுக்கான டெக்னீஷியன் கிரேடு III பதவியில் 6,234 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் ஆர்ஆர்பி சென்னை மண்டலத்தில் மட்டும் 610 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிகள் என்னென்ன?
ரயில்வே டெக்னீஷியன் பதவிக்கு 2026 ஜூலை 1-ம் தேதியின் படி, விண்ணப்பதார்களின் வயது 18 முதல் 30 வரை இருக்கலாம். டெக்னீஷியன் கிரேடு I பதவிக்கு மட்டும் 33 வயது வரை இருக்கலாம். இதில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்களும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்களும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 15 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
இதுமட்டுமின்றி முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு வகுப்பு பிரிவிற்கு ஏற்ப 3 முதல் 8 வருடங்கள் வரை தளர்வு உள்ளது. மேலும், கணவரை இழந்த அல்லது கணவரை பிரிந்து வாழும் மற்றும் விவகாரத்து பெற்ற பெண் விண்ணப்பதார்களுக்கு வகுப்பு பிரிவிற்கு ஏற்ப 35 முதல் 40 வயது வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை டெக்னீஷியன் கிரேடு I பதவிக்கு இயற்பியல்/ மின்னணுவியல் / கணினி அறிவியல்/ தகவல் தொழில்நுட்பம் / கருவியியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு அல்லது 3 ஆண்டு டிப்ளமோ அல்லது பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
டெக்னீஷியன் கிரேடு III பதவிக்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர், ஃபிட்டர் / எலெக்ட்ரீஷியன் / எலெக்ட்ரானிக்ஸ்/ மெக்கானிக் / இன்ஸ்ட்ருமென்ட் மெக்கானிக் / மெக்கானிக் மோட்டார் வாகனம் / வெல்டர் / மெஷினிஸ்ட்/ கார்பென்டர்/ பெயின்டர் உள்ளிட்ட தொழிற்பிரிவுகளில் NCVT/SCVT அங்கீகரித்த ஐடிஐ-யில் பயிற்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், மேற்கொண்ட தொழிற்பிரிவுகளில் தொழிற்பயிற்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
சம்பளம் எவ்வளவு?
டெக்னீஷியன் கிரேடு I பதவிக்கு 7வது ஊதிய குழுவின் பரிந்துரையின்படி நிலை 5 கீழ் ரூ.29,200 அடிப்படை சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெக்னீஷியன் கிரேடு III பதவிக்கு நிலை 2 கீழ் ரூ.19,900 அடிப்படை சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது.
எப்படி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்?
இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பதார்களின் இருந்து தகுதியானவர்கள் கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
முதலில் கணினி வழியில் எழுத்துத் தேர்வு நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மையம் ஒதுக்கப்பட்டு நடத்தப்படும். 100 கேள்விகள் கொண்டு 90 நிமிடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும். இதில் தவறான கேள்விக்கு மூன்றில் ஒன்று என்ற அடிப்படையில் நெகட்டிங் மதிப்பெண் பிடிக்கப்படும்.
இத்தேர்வில் தகுதிப் பெற பொதுப்பிரிவினர் 40 சதவிகிதமும், ஒபிசி பிரிவினர் 30 சதவிகிதமும், எஸ்சி பிரிவினர் 30 சதவிகிதமும், எஸ்டி பிரிவினர் 25 சதவிகிதமும் பெற வேண்டும்.
பொது விழிப்புணர்வு, பொது அறிவியல், நுண்ணறிவு, கணிதம் உள்ளிட்ட பாடங்களில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். தேர்விற்கான முழுமையான பாடத்திட்டம் அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இத்தேர்வில் கட்-ஆஃப் அடிப்படையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களிலிருந்து காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப அடுத்தக்கட்டமாக சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படுவார்கள். அதன் பின்னர் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் இறுதியாக தேர்வானவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ரயில்வே பணியிடங்களுக்கு மேற்கொண்ட தகுதிகளும், ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் https://www.rrbapply.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் எளிமையாக விண்ணப்பிக்கலாம். முதலில் விண்ணப்பதார்களுக்கான கணக்கை தொடங்கி, அதன் மூலம் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.500 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி/ எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண் விண்ணப்பதார்கள் ரூ.250 செலுத்தினால் போதும்.
எழுத்து தேர்வை எழுதிய பின்னர் பொதுப்பிரிவினருக்கு ரூ.400 திரும்பி அளிக்கப்படும். இதர பிரிவினருக்கு மொத்த தொகையும் திரும்பி அளிக்கப்படும்.
இப்பணிக்கான முழுமையான விவரங்களை https://rrb.indianrailways.gov.in/chennai என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|30.06.2026
|விண்ணப்பம் நிறைவு
|29.07.2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்
|31.07.2026
|விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம்
|01.08.2026 முதல் 10.08.2026
ரயில்வே வேலைவாய்ப்பிற்காக தயாராகி வரும் இளைஞர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு கடைசி தேதிக்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.