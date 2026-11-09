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ரயில்வேயில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் 1,406 காலிப்பணியிடங்கள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், தலைமை சட்ட உதவியாளர், வழக்கறிஞர், மூத்த விளம்பர ஆய்வாளர், இளநிலை மொழிபெயர்ப்பாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் பதவிகளில் உள்ள 1,406 காலிப்பணியிடங்களுக்கு தற்போது விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
Published : November 9, 2026 at 7:00 AM IST
புது டெல்லி: இந்தியன் ரயில்வேயில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் காலியாகவுள்ள 1,406 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி, விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியன் ரயில்வேயில் காலியாகவுள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் ரயிவ்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB) மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்தாண்டு பல்வேறு பதவிகளில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிப்பட்டு, தேர்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
அதன்படி, ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், தலைமை சட்ட உதவியாளர், வழக்கறிஞர், மூத்த விளம்பர ஆய்வாளர், இளநிலை மொழிப்பெயர்பாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் பதவிகளில் உள்ள 1,406 காலிப்பணியிடங்களுக்கு தற்போது விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
இதில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பதவிக்கு தனியாகவும், இதர பதவிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வகைகள் என்ற பிரிவின் கீழும் நிரப்பப்படுகின்றன.
ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வேலைவாய்ப்பு 2026
|பதவியின் பெயர்
|காலிப்பணியிடங்கள்
|ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்
|1,215
|தலைமை சட்ட உதவியாளர்
|17
|அரசு வழக்கறிஞர்
|21
|மூத்த விளம்பர ஆய்வாளர்
|8
|இளநிலை மொழிப்பெயர்பாளர்
|79
|சுகாதார ஆய்வாளர்
|27
|அறிவியல் உதவியாளர்
|3
|ஆய்வக உதவியாளர் கிரேடு 3 (வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல்)
|36
|மொத்தம்
|1,406
வயது வரம்பு
- 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியின்படி, ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பதவிக்கு குறைந்தபட்சம் 20 முதல் அதிகபடியாக 33 வரை இருக்கலாம்.
- ஆய்வக உதவியாளர் பதவிக்கு 18 முதல் 30 வரையும், அரசு வழக்கறிஞர் பதவிக்கு 32 வரையும், அறிவியல் உதவியாளர் பதவிக்கு 35 வரையும், தலைமை சட்ட உதவியாளர் பதவிக்கு 40 வரையும் மற்றும் இதர பதவிகளுக்கு 33 வரையும் இருக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வயது வரம்பில் மத்திய அரசின் வகுப்பு வாரியான தளர்வு பின்பற்றப்படும்.
கல்வித்தகுதி
- ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பதவிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
- தலைமை சட்ட உதவியாளர் மற்றும் அரசு வழக்கறிஞர் பதவிகளுக்கு சட்டத்தில் பட்டப்படிப்புடன் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
- மூத்த விளம்பர ஆய்வாளர் பதவிக்கு பட்டப்படிப்புடன், மக்கள் தொடர்பு/ விளம்பரம் / இதழியல் / மக்கள் ஊடகத் தொடர்பு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்றில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் 2 ஆண்டு அனுபவம் அவசியம்.
- இளநிலை மொழிப்பெயர்பாளர் பதவிக்கு இந்தியை ஒரு பாடமாக கொண்டு முதுநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
- சுகாதார ஆய்வாளர் பதவிக்கு தொழிலாளர் சட்டம் அல்லது பணியாளர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
- அறிவியல் உதவியாளர் பதவிக்கு உளவியலில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.
- ஆய்வக உதவியாளர் பதவிக்கு இயற்பியல், வேதியியல் பாடங்கள் கொண்டு 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
இப்பணியிடங்களுக்கு கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு, மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்படும். ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பதவிக்கு மட்டும் கணினி வழி திறனறித் தேர்வு நடத்தப்படும்.
சம்பளம்
ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பதவிக்கு நிலை 6 கீழ் அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 35,400 ஆகும். தலைமை சட்ட உதவியாளர் மற்றும் அரசு வழக்கறிஞர் பதவிகளுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 44,900 ஆகவும், ஆய்வக உதவியாளர் பதவிக்கு ரூ. 19,900 ஆகவும் மற்றும் இதர பதவிகலுக்கு ரூ. 35,400 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்தியன் ரயில்வேயில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://rrb.indianrailways.gov.in/ அல்லது https://www.rrbapply.gov.in/ என்ற இணையதளங்களின் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், திருநர்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, சிறுபான்மை பிரிவினர், முன்னாள் ராணுவத்தினர் ரூ. 250 செலுத்தினால் போதும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் (ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்)
|25.11.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் (இதர பதவிகள்)
|04.12.2026
|தேர்வு தேதி
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
இப்பணியிடங்களுக்கு உரிய தகுதியுள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.