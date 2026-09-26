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ரயில்வேயில் துணை மருத்துவப்பிரிவில் 590 காலிப்பணியிடங்கள் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இப்பணியிடங்களுக்கு கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவற்றை ஆர்.ஆர்.பி மேற்கொள்ளும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 8:00 AM IST

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புது டெல்லி: இந்தியன் ரயில்வேயில் துணை மருத்துவப்பிரிவில் காலியாகவுள்ள 590 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி, ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பம் அக்டோபர் 14-ஆம் தேதி வரை பெறப்படுகிறது.

செவிலியர் கண்காணிப்பாளர், டயாலிசிஸ் தொழில்நுட்பவியலாளர், சுகாதார ஆய்வாளர், ஆடியோலஜிஸ்ட் மற்றும் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட், பார்மசிஸ்ட், ரேடியோகிராப்பர், இசிஜி டெக்னீஷியன், ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட், ஆய்வக உதவியாளர் ஆகிய பதவிகள் இதன் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.

ரயில்வே துணை மருத்துவ வேலைவாய்ப்பு 2026

இந்தியன் ரயில்வேயில் பல்வேறு பதவிகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்ஆர்பி) மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், துணை மருத்துவப் பிரிவில் மேல் குறிப்பிட்ட பதவிகளில் உள்ள 590 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப தற்போது தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கு பதவிக்கு ஏற்ப வயது வரம்பு மற்றும் கல்வித்தகுதி ஆகியவை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதவியின் பெயர்வயது வரம்புகாலிப்பணியிடங்கள்
செவிலியர் கண்காணிப்பாளர்20-40365
டயாலிசிஸ் தொழில்நுட்பவியலாளர்20-3301
சுகாதார மற்றும் மலேரியா ஆய்வாளர்18-3343
ஆடியோலஜிஸ்ட் மற்றும் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட்21-3001
பார்மசிஸ்ட்20-35118
ரேடியோகிராப்பர்19-3325
இசிஜி டெக்னீஷியன்18-3304
ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட்18-3302
ஆய்வக உதவியாளர்18-3331
மொத்தம் 590

வயது வரம்பு என்பது 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வயது வரம்பில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 வருடங்கள் வரை தளர்வு உள்ளது.

இப்பணியிடங்களுக்கு பதவிக்கு ஏற்ப ரூ. 21,700 முதல் ரூ. 44,900 வரை அடிப்படை சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வித்தகுதி என்ன?

  • செவிலியர் கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கு 3 ஆண்டுகள் செவிலியர் இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்து இந்திய நர்சிங் கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
  • டயாலிசிஸ் தொழில்நுட்பவியலாளர் பதவிக்கு தொடர்பான துறையில் பட்டப்படிப்பு உடன் டிப்ளமோ அல்லது 2 ஆண்டு பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.
  • சுகாதார மற்றும் மலேரியா ஆய்வாளர் பதவிக்கு வேதியியல் பாடத்தைக் கொண்டு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஆண்டு சுகாதார ஆய்வாளர் சார்ந்த டிப்ளமோ அல்லது தேசிய தொழில் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • ஆடியோலஜிஸ்ட் மற்றும் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் பதவிக்கு அதற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • பார்மசிஸ்ட் பதவிக்கு பார்மசி இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்து பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
  • ரேடியோகிராப்பர் பதவிக்கு அதற்கான 2 வருட சான்றிதழ் படிப்பு அல்லது பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • இசிஜி டெக்னீஷியன் பதவிக்கு பட்டப்படிப்பு, டிப்ளமோ, சான்றிதழ் படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் பதவிக்கு அதற்கான பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
  • ஆய்வக உதவியாளர் பதவிக்கு 12ஆம் வகுப்பு முடித்து டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு முறை என்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எழுத்துத் தேர்வு 100 கொள்குறி வகை கேள்விகள் கொண்டு 90 நிமிடங்கள் நடைபெறும். இதில் தேர்வாகும் நபர்கள் அடுத்தக்கட்டமாக சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.

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எழுத்துத் தேர்வில் குறைந்தபட்சம் தேர்ச்சியாக பொதுப்பிரிவினருக்கு 40 சதவீதம், ஒபிசி மற்றும் எஸ்சி பிரிவினருக்கு 30 சதவீதம் மற்றும் எஸ்டி பிரிவினருக்கு 25 சதவீதம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இப்பணியிடங்களுக்கான விவரங்களை விண்ணப்பதாரர்கள் https://rrb.indianrailways.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் அறிந்துகொள்ளலாம். அதனையடுத்து, https://www.rrbapply.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ. 250 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம் தேதிகள்
விண்ணப்பம் நிறைவு14.10.2026
விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்16.10.2026
விண்ணப்பம் திருத்தம் செய்ய அவகாசம்17.10.2026 முதல் 26.10.2026
தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

ரயில்வேயில் வேலை எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு ஆன்லைன் வழியாக கடைசி தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மண்டல வாரியாக காலிப்பணியிடங்களின் விவரங்களை அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

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