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12ஆம் வகுப்பு முடித்திருந்தால் போதும்; ரயில்வேயில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ரயில்வேயில் 12ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதியில் உள்ள 1,688 காலிப்பணியிடங்களுக்கு நவம்பர் 13ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : October 16, 2026 at 8:02 AM IST
புது டெல்லி: இந்திய ரயில்வேயில் தொழில்நுட்பம் சாராத பிரபலமான பிரிவுகளில் 12ஆம் வகுப்பு தகுதியில் நிரப்பப்படும் 1,688 காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
ரயில்வே 12ஆம் வகுப்பு தகுதி வேலைவாய்ப்பு 2026
இந்திய ரயில்வேயில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்ஆர்பி) மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தொழில்நுட்பம் சாராத பிரபலமான பிரிவுகளில் 12ஆம் வகுப்பு தகுதியில் இந்தாண்டு காலியாகவுள்ள 1,688 காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இப்பணியிடங்கள் கம்மர்சியல் உடன் டிக்கெட் கிளர்க் (Commercial Cum Ticket Clerk) - 700, கணக்கு கிளர்க் உடன் டைபிஸ்ட் (Accounts Clerk cum Typist) - 200, ஜூனியர் கிளர்க் உடன் டைபிஸ்ட் (Junior Clerk Cum Typist) - 600 மற்றும் ரயில் கிளர்க் (Trains Clerk) - 188 என நிரப்பப்படுகிறது. இதில் சென்னை மண்டலத்தின் கீழ் 168 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். அதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் 01.01.2009 தேதிக்கு பின்னர் பிறந்திருக்கக்கூடாது.
இதில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பொது, ஒபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 10 முதல் 15 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதியாக, இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு நிகரான கல்வியை 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இதில் எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
சம்பளம் எவ்வளவு?
இதில் கம்மர்சியல் உடன் டிக்கெட் கிளர்க் பதவிக்கு நிலை 3-இன் படி ரூ. 21,700 அடிப்படை சம்பளமாகும். இதர பதவிகளுக்கு நிலை 2-இன் படி, ரூ. 19,900 அடிப்படை சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை என்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு இரண்டு கட்ட கணினி வழித் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்படும்.
முதல்கட்ட எழுத்துத் தேர்வில் பொது அறிவு, கணிதம் மற்றும் காரணம் அறிதல் ஆகியவற்றில் இருந்து 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும். இதில் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு 120 கேள்விகளுடன் நடைபெறும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்திய ரயில்வேயில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் https://rrb.indianrailways.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், பெண்கள், திருநர்கள் ரூ. 250 விண்ணப்பக் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.
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முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|15.10.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|13.11.2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்
|15.11.2026
|விண்ணப்பம் திருத்தம் மேற்கொள்ள அவகாசம்
|16.11.2026 முதல் 25.11.2026 வரை
ரயில்வேயில் பணி வாய்ப்பை எதிர்பார்க்கிறவர்களுக்கு இது சிறந்த வாய்ப்பாகும். இதுமட்டுமின்றி, இதே பிரிவில் பட்டப்படிப்பு கல்வித்தகுதியில் காலியாகவுள்ள 3,548 காலிப்பணியிடங்களுக்கு நவம்பர் 6ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது. விரும்பமுள்ளவர்கள் அந்த வாய்ப்பையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.