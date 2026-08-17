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ரயில்வேயில் 3,993 காலிப்பணியிடங்கள்; டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் பணி நியமனம் உறுதி செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 8:00 AM IST

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இந்திய ரயில்வேயில் இளநிலை பொறியாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் காலியாகவுள்ள 3,993 பணியிடங்களுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது.

இந்திய ரயில்வேயில் வேலைவாய்ப்பை எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. ரயில்வேயில் உள்ள இளநிலை பொறியாளர் (JE), கிடங்குப் பொருள் கண்காணிப்பாளர் (DMS) மற்றும் வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் உதவியாளர் (CMA) ஆகிய பதவிகளில் உள்ள 3,993 காலிப்பணியிடங்களுக்களை நிரப்ப ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு ரயில்வே ஆர்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்ஆர்பி) வெளியிட்டுள்ளது. இதில் சென்னை ஆர்ஆர்பி-யில் மட்டும் 362 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.

இப்பணியிடங்களுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பம் பெறப்படும் நிலையில், செப்டம்பர் 13 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கான தகுதிகள் என்னென்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதார்கள் குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபடியாக 33 வயது வரை இருக்கலாம். அதன்படி, விண்ணப்பதார்கள் 2009-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் தேதிக்கு பின்னர் பிறந்திருக்கக்கூடாது.

பொதுப்பிரிவினர் 02.01.1994 முன்னரும், ஒபிசி பிரிவினர் 02.01.1991 முன்னரும், எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினர் 02.01.1989 முன்னரும் பிறந்திருக்கக்கூடாது. இதில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதி விவரம்

மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பொறியியல் பிரிவுகளில் இளநிலை பொறியாளர் பதவி நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பதவிக்கு அந்தந்த பொறியியல் பிரிவில் அல்லது அதற்கு நிகரான பொறியியல் பிரிவில் 3 ஆண்டுகள் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், பொறியியல் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களும் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

கிடங்குப் பொருள் கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கு ஏதேனும் ஒரு ஒரு பொறியியல் பிரிவில் மூன்று ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் உதவியாளர் பதவிக்கு இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் ஆகிய பாடங்களை கொண்டு இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம் விவரம்

இப்பதவிகளுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 7-வது ஊதிய குழுவின் பரிந்துரையின்படி, நிலை 6 கீழ் அடிப்படை சம்பளம் மாதம் ரூ.35,400 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை என்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு 2 கட்ட கணினி வழி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்படும். முதல் கட்ட கணினி வழித் தேர்வு 100 கேள்விகள் கொண்டு 90 நிமிடங்களுக்கு நடைபெறும். இதில் கணிதம், பொது அறிவு, பொது விழிப்புணர்வு, பொது அறிவியல் ஆகியவற்றில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். இத்தேர்வு 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும் நிலையில், தவறான பதிலுக்கு 1/3 மதிப்பெண் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

இந்த கட்டத்தில் தகுதிப் பெற பொதுப்பிரிவினர் 40 சதவீதமும், பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் 40 சதவீதமும், ஒபிசி மற்றும் எஸ்சி பிரிவினர் 30 சதவீதமும், எஸ்டி பிரிவினர் 25 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.

இதில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு தகுதிப் பெறுவார்கள். இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு 120 நிமிடங்களுக்கு 150 மதிப்பெண்கள் கொண்டு நடைபெறும். பொது அறிவு, கணினி பயன்பாடு, சுற்றுச்சூழல், தொழில்நுட்ப திறன் ஆகியவற்றிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். இத்தேர்வு 150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும் நிலையில், இதிலும் 1/3 நெகட்டிங் மதிப்பெண் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

இதில் தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் பணி நியமனம் உறுதி செய்யப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ரயில்வே இளநிலை பொறியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் இளைஞர்கள் https://www.rrbapply.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான தேர்வு கட்டணமாக ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள், திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் மற்றும் இதர சிறுபான்மை பிரிவினர் ரூ. 250 செலுத்த வேண்டும்.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம் தேதிகள்
விண்ணப்பத் தொடக்கம்14.08.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்13.09.2026
விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்15.09.2026
விண்ணப்பம் திருத்தம் மேற்கொள்ள அவகாசம்16.09.2026 முதல் 25.09.2026 வரை

ரயில்வேயில் இருக்கும் இப்பணியிடங்களுக்கான தேர்வு தேதிகள் இன்னும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், அதற்கான அறிவிப்பு, அட்மிட் கார்டு உள்ளிட்ட விவரங்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். இப்பணி தொடர்பான முழுமையான விவரங்களை தேர்வர்கள் https://rrb.indianrailways.gov.in/ என்ற ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

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