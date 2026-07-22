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ரயில்வேயில் 4,000 மேற்பட்ட வேலை - டிப்ளமோ படித்திருந்தால் போதும்| எப்போது முதல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
பொறியியல் டிப்ளமோ படித்தவர்கள் ரயில்வேயில் உள்ள இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : July 22, 2026 at 12:18 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியன் ரயில்வேயில் காலியாகவுள்ள 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இளநிலை பொறியாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் (RRB) வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியன் ரயில்வேயில் பல்வேறு பிரிவுகளில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் போட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட்டு நிரப்பப்படுகிறது.
அதன்படி, இந்தாண்டு ரயில்வேயில் உள்ள இளநிலை பொறியாளர் (JE), கிடங்குப் பொருள் கண்காணிப்பாளர் (DMS) மற்றும் வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் உதவியாளர் (CMA) உள்ளிட்ட 4,098 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி, இப்பணியிடங்களுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 14-ம் தேதி தொடங்கி, செப்டம்பர் 13-ம் தேதி வரை பெறப்படவுள்ளது.
ரயில்வே பணிக்கான தகுதிகள் என்னென்ன?
மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பொறியியல் பிரிவுகளில் இளநிலை பொறியாளர் பதவி நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பதவிக்கு அந்தந்த பொறியியல் பிரிவில் அல்லது அதற்கு நிகரான பொறியியல் பிரிவில் 3 ஆண்டுகள் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
கிடங்குப் பொருள் கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கு ஏதேனும் ஒரு ஒரு பொறியியல் பிரிவில் மூன்று ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் உதவியாளர் பதவிக்கு இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் ஆகிய பாடங்களை கொண்டு இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
தற்போது வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பின்படி, ஜனவரி 1-ம் தேதியின் படி விண்ணப்பதார்களின் வயது 18 முதல் 33 வயது வரை இருக்கலாம். எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி பிரிவினருக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.
இந்த பதவிகளுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 7-வது ஊதிய குழுவின் பரிந்துரையின்படி, நிலை 6 கீழ் அடிப்படை சம்பளம் மாதம் ரூ.35,400 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தேர்வு முறை என்ன?
இந்த பணியிடங்களுக்கு 2 கட்ட கணினி வழி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை ஆகியவை நடத்தப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
தற்போது தேர்வர்களுக்கு உதவும் வகையில், விண்ணப்பம் தொடர்பான அறிவிப்பு மட்டும் வெளியாகியுள்ளது. விரைவில் முழு அறிவிப்பு அந்தந்த ஆர்ஆர்பி இணையதளங்களில் விரைவில் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் காலிப்பணியிடங்களின் இறுதி எண்ணிக்கை, தேர்வு தேதி, கல்வித்தகுதி, தேர்வு முறை உள்ளிட்ட விவரங்கள் முழுமையாக இடம்பெற்று இருக்கும்.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானதும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் https://www.rrbchennai.gov.in/ என்ற சென்னை ஆர்ஆர்பி இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.