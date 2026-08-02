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ஆர்.ஆர்.பி. தேர்வு: தூத்துக்குடி டூ நெல்லைக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
நாளை முதல் (ஆக.3) ஆகஸ்ட் 6-ம் தேதி வரை இயக்கப்படும் முன்பதிவு வசதியில்லா இந்த சிறப்பு ரயில் (06101) இயக்கப்படுகிறது.
Published : August 2, 2026 at 11:09 PM IST
மதுரை: ரயில்வே தேர்வு வாரியம் நடத்தும் தேர்வில் பங்கேற்கும் தேர்வர்களின் வசதிக்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
நாளை முதல் (ஆக.3) ஆகஸ்ட் 6-ம் தேதி வரை இயக்கப்படும் முன்பதிவு வசதியில்லா இந்த சிறப்பு ரயில் (06101), குறிப்பிட்ட நாள்களில் தினமும் அதிகாலை 5 மணிக்கு தூத்துக்குடியில் இருந்து புறப்பட்டு காலை 6:40 மணிக்கு திருநெல்வேலி வந்தடையும்.
10 இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப் பெட்டிகள் மற்றும் 2 உடைமைகள் வைத்து வசதி கொண்ட பெட்டிகள் என மொத்தம் 12 பெட்டிகளுடன் இந்த ரயில் இயக்கப்படும் எனவும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.