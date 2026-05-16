ETV Bharat / education-and-career

ரயில்வேயில் 11,127 உதவி லோகோ பைலட் காலிப்பணியிடங்கள் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இந்தியன் ரயில்வேயில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்ஆர்பி) மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Indian Railway)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: இந்திய ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள 11,127 உதவி லோகோ பைலட் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியன் ரயில்வேயில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்கள் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (ஆர்ஆர்பி) மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டிற்காக உதவி லோகோ பைலட் பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்கள் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்

தேசிய அளவில் உள்ள 11,127 காலிப்பணியிடங்கள் இந்தாண்டு நிரப்பப்படவுள்ளது. இதில் சென்னை மண்டலத்தில் மட்டும் 186 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.

அவை பொதுப்பிரிவு - 93, எஸ்சி - 24, எஸ்டி - 14, ஒபிசி - 41, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் - 14 மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் 19 என நிரப்பப்படுகிறார்கள். இப்பணிக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் விண்ணப்பிக்க இயலாது.

கல்வித்தகுதியின் விவரம்

உதவி லோகோ பைலட் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ஃபிட்டர், எலக்ட்ரீஷியன், இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் மெக்கானிக், மில்ரைட்/பராமரிப்பு மெக்கானிக், மெக்கானிக் (ரேடியோ & டிவி), எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக், மெக்கானிக் (மோட்டார் வாகனம்), வயர்மேன், டிராக்டர் மெக்கானிக், ஆர்மச்சர் & காயில் வைண்டர், மெக்கானிக் (டீசல்), ஹீட் இன்ஜின், டர்னர், மெஷினிஸ்ட், ஏசி மெக்கானிக் ஆகிய தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ தகுதிப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அல்லது

10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு பின்னர் மேல் குறிப்பட்ட தொழிற்பிரிவில் தொழிற்பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

அல்லது

10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு பின்னர் இயந்திரவியல் / மின்சாரவியல் / மின்னணுவியல் / தானியங்கிப் பொறியியல் ஆகியவற்றில் டிப்ளமோ முடித்திருக்கலாம்.

வயது வரம்பு

இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க 01.07.2026 தேதியின்படி, 18 முதல் 30 வயது வரை இருக்கலாம். மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின் படி, எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படும்.

சம்பளம்

உதவி லோகோ பைலட் பதவிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மத்திய அரசின் 7வது ஊதிய குழுவின் பரிந்துரையின்படி, நிலை 2 கீழ் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.19,900 ஆகும்.

இதையும் படிங்க: 1.48 லட்சத்தைக் கடந்த விண்ணப்பங்கள் - பி.இ, பி.டெக் படிப்பிற்கு சேர ஆர்வம் காட்டும் மாணவர்கள்

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

இப்பணிக்கு 5 கட்ட தேர்வு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. விண்ணப்பதார்களுக்கு முதல் கட்டணமாக கணினி வழி தேர்வு நடைபெறும். அதில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் அடுத்தக் கட்ட கணினி வழி தேர்விற்கு தகுதிப் பெறுவார்கள்.

அதிலும் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு கணினி வழியில் பகுப்பாய்வு தேர்வு நடத்தப்படும். இந்த மூன்று கட்டத்திலும் தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ரயில்வே பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் https://www.rrbchennai.gov.in/ என்ற சென்னை ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தின் இணையதளத்தின் மூலம் ஜூன் 14 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள ஜூன் 17 முதல் ஜுன் 26 வரை அவகாசம் அளிக்கப்படும்.

தேர்வு தேதி, அட்மிட் கார்டு உள்ளிட்ட விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். கூடுதல் விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

TAGGED:

RRB ASST LOCO PILOT VACANCY 2026
RRB ALP RECRUITMENT 2026
இந்தியன் ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2026
உதவி லோகோ பைலட் வேலை 2026
RRB ALP 2026 ELIGIBILITY DETAILS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.