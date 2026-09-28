ETV Bharat / education-and-career

குரூப்-1 முதல்நிலைத் தேர்வில் பெரியார் குறித்த கேள்வியால் சர்ச்சை

57,612 பட்டதாரிகள் (25.78 விழுக்காடு) தேர்வுக்கு வரவில்லை என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தேர்வின் முடிவு இரண்டு மாதங்களில் வெளியிடப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் எஸ்.கே.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 7:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வில், பெரியார் குறித்த கேள்வியால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி எனப்படும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில், குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு நேற்று நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு முழுவதும் குரூப் 1 நிலையில், காலியாக உள்ள 46 பணியிடங்களை நிரப்ப இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டது.

தேர்வு எழுதுவதற்கு 2 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 440 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். ஆனால், அவர்களில் 1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 828 பேர் மட்டுமே தேர்வில் பங்கேற்றனர். அதாவது 74.22 விழுக்காட்டினர் மட்டும் தேர்வில் கலந்து கொண்டனர். 57,612 பட்டதாரிகள் (25.78 விழுக்காடு) தேர்வுக்கு வரவில்லை என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தேர்வின் முடிவு இரண்டு மாதங்களில் வெளியிடப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் எஸ்.கே.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்வில் கேட்கப்பட்டிருந்த வினா
தேர்வில் கேட்கப்பட்டிருந்த வினா (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க.. தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை தொகுதிகளை காலியாக வைப்பது நல்லதல்ல - முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு வாதம்

இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வில், திராவிடம் மற்றும் பெரியார் குறித்து கேள்வியால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. வினாத் தாளில் இடம் பெற்றிருந்த கேள்வி எண் 10-ல், பெரியாரை பற்றி சரியான தொடரை கூறுக என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது.

அதில், (1) நீதிக்கட்சி திராவிடர் கழகம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டபோது, கருப்பு பின்னணியுடன் சிவப்பு வட்ட கொடியை தந்தை பெரியார் அறிமுகப்படுத்தினார்.

(2) திருச்சியில் நடந்த மாநாட்டில் திராவிடர் கழகத்தின் கொடி அறிமுப்படுத்தப்பட்டது.

(3) கொடியின் சிவப்பு வட்ட பகுதி என்பது புரட்சி சிந்தனைகளை குறிக்கிறது.

இவற்றில் பொருத்தமான வாக்கியங்களை தேர்வு செய்யுமாறு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில், சிவப்பு வட்டம் என்பது புரட்சியை குறிக்கிறது என்ற விடை மட்டுமே சரியானது என்று தேர்வர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், (3) மட்டும் சரியானது என்ற பதில் விடைகளில் தரப்படவில்லை.
விடைகளில்,


A. 1 மட்டும் சரி,

B. 1,3 மட்டும் சரி,

C. 1,2 மட்டும் சரி,

D. 2,3 மட்டும் சரி,

E. விடை தெரியவில்லை என்று தரப்படவில்லை.

ஆனால், 3 மட்டும் சரி என்பது விடையாக தரப்படவில்லை. இது சர்ச்சையாகி இருப்பதுடன் இதற்கான மதிப்பெண் வழங்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

டிஎன்பிஎஸ்சி
பெரியார்
TNPSC
TNPSC GROUP 1 QUESTION ROW

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.