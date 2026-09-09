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தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடக்க நிபந்தனைகள் தளர்வு - திருத்தப்பட்ட சட்டத்திற்கு கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு
உயர்கல்வியை வணிகமயமாக்கும் நோக்கில் தவெக அரசின் நடவடிக்கை அமைந்துள்ளதாக அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் மற்றும் அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவதை எளிதாக்கும் தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டத் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவதற்கான இடம் மற்றும் அறக்கட்டளை தொகையை குறைத்து, அதற்காக தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத் திருத்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுரேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ”தமிழ்நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது வரை 8 தனியார் பல்கலைக் கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 7 தனியார் பல்கலைக் கழகங்கள் கடந்த ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டது.
தனியார் பல்கலைக்கழகம் தொடங்க 100 ஏக்கர் நிலமும், 50 கோடி ரூபாய் வைப்பு நிதியும் அவசியம் என 2019 ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட தனியார் பல்கலக்கழக சட்டம் கூறுகிறது.
சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்க 12 ஏக்கர் நிலமும், இதர மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் 18 ஏக்கர் நிலம் போதுமானது என்றும், இதர பகுதிகளில் 50 ஏக்கர் நிலம் போதுமானது என்றும், வைப்புத் தொகையினை ரூ 50 கோடியிலிருந்து ரூ. 25 கோடியாக குறைத்து தனியார் கல்வி வணிகத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 8.9.2026 அன்றைய சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் மேற்படி சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஏழை, எளிய மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் உயர்கல்வியை வழங்கி வரும் மாநில பல்கலை கழகங்களுக்கு உரிய நிதியினை பல ஆண்டுகளாக வழங்கவில்லை. பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிரந்தர ஆசிரியர்கள் மாநில பல்கலைக் கழகங்களில் நியமிக்கவில்லை.
மாநில பல்கலைக் கழகங்களுக்கு, பல்கலைக்கழக மானியக்குழு மூலம் வழங்கப்பட்ட பெரும்பாலான நிதி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறுத்தப்பட்டு விட்டது மட்டுமல்லாமல், உயர்கல்வியை மையத்துவபடுத்தக்கூடிய, வணிகமயமாக்கக் கூடிய விக்சா பரிசத் சிக்சா அதிர்ஷ்டான் மசோதா பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவில் சட்டமாக உள்ளது.
ஏழை, எளிய மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியையும், ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகளையும் வழங்கி வரும் அரசு உயர்கல்வி நிலையங்களை வளர்த்தெடுப்பதில் பாராமுகம் காட்டுவதிலும், புறக்கணிப்பதிலும் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டம் 2019-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன.
அதே நேரத்தில் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளிலும், உதவி பெறும் கல்லூரிகளிலும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக முனைவர் பட்ட ஆய்வு படிப்புகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், ஆய்வு மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதற்கு வாய்ப்புள்ள பேராசிரியர் பணிமேம்பாடு, அரசாணை வெளியிட்டு ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்த பின்னும் வழங்கப்படவில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டு கூற வேண்டியுள்ளது.
கல்வியில் தனியார் வணிகத்தை உயர்த்திப் பிடிக்கும் வகையில், தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டம் 2019-ல் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 2022-ல் தற்போது செயல்பட்டு வரும் பெரும்பாலான தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய சட்டமன்றத்தில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை தொடங்குவதை எளிதாக்குவதற்கு சட்டத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றால், உயர்கல்வியை வணிக மயமாக்குவதில் ஆட்சி செய்த மற்றும் ஆளும் கட்சிகளிடம் ஒரு தெளிவான புரிந்துணர்வு உள்ளது என்பதை உணர முடிகிறது.
எனவே, ஏழை, எளிய, விளிம்பு நிலை மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியை மறுக்கும், வணிகமயமாக்கப்படும் உயர்கல்வி முயற்சிகளுக்கு எதிராக ஒரு உரத்த குரலை எழுப்ப வேண்டியது அவசர, அவசியம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி எதிர்ப்பு
அதேபோல் அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், ”தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்கும் த.வெ.க அரசாங்கம் கல்வியை மேலும் தனியார்மயமாக்கும் வண்ணம் 2019-ல் அதிமுக அரசு கொண்டு வந்த தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 4-யை திருத்தியுள்ளது.
தனியார் பல்கலைக்கழகம் அமைக்கக் குறைந்தபட்சம் 100 ஏக்கர் நிலம் தேவை எனக் குறிப்பிட்டு இருந்ததை தளர்த்தி இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் பல்கலைக்கழகம் துவங்க 25 ஏக்கருக்கு பதிலாக 12 ஏக்கரும், நகராட்சி அல்லது பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் 35 ஏக்கருக்கு பதிலாக 18 ஏக்கரும், பிற பகுதிகளில் 50 ஏக்கர் இருந்தாலே போதுமானது என்பது 25 ஏக்கராகவும் இந்தத் திருத்தப்பட்ட சட்டத்தில் குறைக்கப்பட்டு உள்ளது.
பல்கலைக்கழகத்திற்கான நிரந்தர வைப்பு தொகை கூட 50 கோடிகளில் இருந்து மிகவும் குறைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஏற்கனவே, தமிழ்நாட்டில் 22 அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் 15-ல் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் இல்லாமலும் கடும் நிதி நெருக்கடியிலும் தவித்திடும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அவற்றை நிர்கதி நிலைக்கு தள்ளிவிட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில் தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-யை பின்பற்றி சந்தை சக்திகளுக்கு ஏதுவாக தமிழ்நாடு த.வெ.க அரசாங்கம் கல்வியை துரிதமாக மேலும் வணிகமாக்குவதை அகில இந்திய கல்விப் பாதுகாப்புக் கமிட்டி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.
த.வெ.க அரசாங்கத்தின் இந்த கல்வி விரோத, மாணவர் விரோதப் போக்கிற்கு எதிராகக் குரல் கொடுக்க அனைத்துப் பகுதி மக்களும், ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் சங்கங்களும், மாணவர்களும் முன்வர வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.