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நுழைவுத் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவைத் தடுக்க டிசம்பருக்குள் பரிந்துரை- சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தகவல்
எத்தனை தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தினாலும் வினாத்தாள் தயாரிப்பில் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த மனிதர்களின் பங்களிப்பு அவசியமாகிறது என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.
Published : July 27, 2026 at 11:06 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 11:14 PM IST
சென்னை: நீட் உள்ளிட்ட தேசிய அளவிலான நுழைவுத் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவைத் தடுப்பது குறித்து, வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் பரிந்துரைகள் வழங்கப்படும் என்று தேர்வு முறை சீர்திருத்தக் குழுவின் உறுப்பினரும் சென்னை ஐஐடியின் இயக்குநருமான காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் உள்ளிட்ட தேசிய அளவிலான நுழைவுத் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவைத் தடுக்கவும், தேர்வு முறைகளில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும், ஆதார் திட்டத்தின் முன்னாள் தலைவர் நந்தன் நீலகேனி தலைமையில் உயர்நிலைக் குழுவை பிரதமர் மோடி நேற்று நியமித்தார். அந்தக் குழுவில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி உறுப்பினராக இடம்பெற்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், வினாத்தாள் கசிவைத் தடுக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகள், தேர்வுமுறை சீர்திருத்தக் குழுவின் செயல்பாடுகள் குறித்து காமகோடி, செய்தியாளர்களுக்கு இன்று பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "ஒரு போட்டித்தேர்வு வெளிப்படையாக நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ஆனால், வினாத்தாள் கசிவு என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக உள்ளது. எனவே, வினாத்தாள் கசிவை தடுக்க தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறோம்.
நான் ஐஐடி ஜேஇஇ நுழைவுத்தேர்வு எழுதும்போது 5 ஆயிரம் பேர் தேர்வு எழுதினர். தற்போது 15 லட்சம் பேர் எழுதுகிறார்கள். இந்தியாவில் 30 சதவீதம் இளைஞர்கள் உயர்கல்விக்கு வருகிறார்கள். முந்தைய ஆண்டுகளை விட உயர்கல்வியின் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ளது.
1985ஆம் ஆண்டு ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வை பேப்பர் பேனா முறையில் எழுதினோம். தற்போது ஓஆர்எஸ் எனப்படும் ஆப்டிகல் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் (ஒளியியல் பதில் தாள்) முறையில் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த முறையை அறிமுகம் செய்தது சென்னை ஐஐடிதான்.
அதன்பிறகு கணினி முறையில் தேர்வு நடத்த திட்டமிட்டோம். அதில் ஒருமுறை 3 லட்சம் மாணவர்கள் மட்டுமே தேர்வு எழுதலாம். அதனால், ஓஆர்எஸ் முறையில் 3 பிரிவாக தேர்வு நடத்துகிறோம்.
நீட் தேர்வை கம்ப்யூட்டரில் நடத்த முடியாது
நீட் தேர்வினை, நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறார்கள். அதனை ஒரே கட்டமாக கணினி முறையில் நடத்துவது சாத்தியமில்லை. நீட் தேர்வை ஆன்லைனில் நடத்த வேண்டுமானால், 22 லட்சம் பேருக்கு 10 பிரிவுகளாக தேர்வை நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். எனவே, தேர்வு முறையில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். ஆனால் இதில் முற்றிலும் தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்திருக்க முடியாது.
2024 ஆம் ஆண்டு நீட் தேர்வு நடந்தபோது வினாத்தாள் கசிந்தது. பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களில் இருந்து தேர்வு மையங்களுக்கு வினாத்தாள் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது கசிவு ஏற்பட்டதாக சிபிஐ தெரிவித்தது. இதில் 40 முதல் 50 பேர் வரை ஈடுபட்டிருந்தனர். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு சென்றபோது, வினாத்தாள் கசிவால் அனைத்து மாணவர்களும் பாதிக்கவில்லை; எனவே நீட் மறுதேர்வு நடந்த வேண்டாம் என்று தெரிவித்தனர்.
அதன்பிறகு, இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவை அப்போதைய மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் நியமித்தார். அந்தக் குழு அளித்த அளித்த பரிந்துரைகளைத் தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) முறையாகப் பின்பற்றியது.
இருப்பினும், 2026 மே 3-ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வில், வினாத்தாள் வேறு எங்கும் கசியவில்லை. வினாத்தாள் தயாரிப்பு மையத்திலேயே கசியவிடப்பட்டது. அது மனதுக்கு பெரும் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் எந்தவித முறைகேடும் இல்லாமல் வினாத்தாள் தயாரிப்பதே பெரும் சவாலான பணியாக மாறிவிட்டது.
இதைடுத்து, மே மாதம் நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, ஜூன் மாதத்தில் மீண்டும் நீட் மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது. இதனால் மாணவர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். மற்ற நுழைவுத் தேர்வுகளை விட நீட் தேர்வின் நம்பகத்தன்மை மீது மக்கள் மத்தியில் தற்போது பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது.
தேர்வுகளில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வர வினாத்தாள் தயாரிப்பு மற்றும் விநியோக முறைகள் குறித்து இந்தக் குழு தீவிரமாக ஆய்வு செய்யும். 13 மொழிகளில் நடக்கும் நீட் தேர்வைச் சரியாக நடத்த ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தேர்வு அறைகளில் ஏற்கனவே உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எத்தனை தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தினாலும் வினாத்தாள் தயாரிப்பில் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த மனிதர்களின் பங்களிப்பு அவசியமாகிறது.
டிசம்பருக்குள் பரிந்துரை
ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வுகள் ஜனவரி மாதம் தொடங்கவுள்ளதால், அதற்கு முன்னதாக வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால அடிப்படையிலான எங்கள் பரிந்துரைகளை மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிப்போம். மத்திய அரசு நியமித்துள்ள தேர்வுமுறை சீர்திருத்தக் குழுவில், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் முன்னணி நிபுணர் நந்தன் நீலகேனி மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் நபர்களுக்குக் கடுமையான தண்டனை வழங்கக்கூடிய புதிய சட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
நீட் தேர்வு, கியூட், ஜேஇஇ போன்ற ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் தனித்தனி குழு அமைக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப, வினாத்தாள் கசிவு இல்லாத, வெளிப்படையான தேர்வு முறையை உறுதி செய்ய இக்குழு உறுதியாகச் செயல்படும்" என்று தெரிவித்தார்.