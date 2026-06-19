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உலகளவில் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பட்டியலில் இடம்பிடித்த தமிழ்நாட்டின் 2 மாநில பல்கலைக்கழகங்கள்

2027-ம் ஆண்டிற்கான QS உலக பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியலில் இந்தியாவில் இருந்து 52 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பிடித்துள்ளன.

பாரதியார் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகங்கள்
பாரதியார் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகங்கள் (University Websites)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 7:21 PM IST

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சென்னை: சர்வதேச அளவில் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான QS தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய 2 மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பிடித்துள்ளன.

உலகின் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை பட்டியலை க்யூ.எஸ் (Quacquarelli Symonds) எனப்படும் தனியார் கல்வி ஆய்வு அமைப்பு ஒவ்வொரு வருடமும் வெளியிட்டு வருகிறது. சர்வதேச அளவில் 106 நாடுகளில் இருந்து 8 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களை ஆராய்ந்து இந்த தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 2027-ம் ஆண்டிற்கான QS உலக பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியல் சமீபத்தில் வெளியானது. அதில் உலக அளவில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் 1,504 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் 52 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில் 33 அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் 19 தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் அடங்கும்.

மீண்டும் முதலிடத்தில் ஐஐடி டெல்லி

இந்திய அளவில் கடந்த வருடம் ஐஐடி டெல்லி முதலிடம் பிடித்திருந்த நிலையில், இந்த வருடமும் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் 118 இடத்தில் உள்ளது.

இரண்டாம் இடத்தில் ஐஐடி பாம்பே (சர்வதேச அளவில் 134) மற்றும் மூன்றாம் இடத்தில் ஐஐடி மெட்ராஸ் (சர்வதேச அளவில் 170) இடம்பெற்றுள்ளன.

டாப் 10 பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியல்

1. ஐஐடி டெல்லி (சர்வதேச அளவில் 118வது இடம்)

2. ஐஐடி பாம்பே (சர்வதேச அளவில் 134வது இடம்)

3. ஐஐடி மெட்ராஸ் (சர்வதேச அளவில் 170வது இடம்)

4. ஐஐடி கரக்பூர் (சர்வதேச அளவில் 205வது இடம்)

5. ஐஐடி பெங்களூர் (சர்வதேச அளவில் 221வது இடம்)

6. ஐஐடி கான்பூர் (சர்வதேச அளவில் 221வது இடம்)

7. டெல்லி பல்கலைக்கழகம் (சர்வதேச அளவில் 322வது இடம்)

8. ஐஐடி ரூர்க்கி (சர்வதேச அளவில் 335வது இடம்)

9. ஐஐடி குவஹாத்தி (சர்வதேச அளவில் 349வது இடம்)

10. சூலினி உயிரித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேலாண்மை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் (சர்வதேச அளவில் 452வது இடம்)

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தமிழ்நாட்டில் இருந்து இடம்பெற்ற 2 மாநில பல்கலைக்கழகங்கள்

இந்த தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 9 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன மற்றும் புதுச்சேரியின் பாண்டிசேரி பல்கலைக்கழகம் இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டின் மாநில பல்கலைக்கழகமான அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பாரதியார் பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தேசிய அளவில் 11வது இடத்திலும், சர்வதேச அளவில் 470வது இடத்திலும் உள்ளது. அதே போன்று, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் தேசிய அளவில் 23வது இடத்திலும், சர்வதேச அளவில் 711-720 இடத்திலும் உள்ளது.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இருந்து பட்டியலில் இடம்பெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்

பெயர்தேசிய அளவில்சர்வதேச அளவில்
ஐஐடி மெட்ராஸ்3 170
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்11470
விஐடி வேலூர்18597
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்23711 - 720
தேசிய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம், திருச்சி25721 - 730
சவீதா மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் கல்வி நிறுவனம், திருவாரூர்29801-850
எஸ்.ஆர்.எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம்451001-1200
அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம்461201-1400
சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்491201-1400
பாண்டிசேரி பல்கலைக்கழகம்521401+

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QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2027
QS RANKING 2027 TAMIL NADU
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
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