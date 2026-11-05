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சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 32 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பிடிப்பு
ஆசிய அளவிலான சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் தமிழ்நாடு அரசின் 10 பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : November 5, 2026 at 7:00 AM IST
சென்னை: ஆசிய அளவிலான சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 32 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
சர்வதேச அளவில் சிறந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கான க்யூ.எஸ் தரவரிசை பட்டியல் (QS Asia University Ranking) ஒவ்வொரு வருடமும் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் 2027ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய அளவிலான சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பட்டியல் (QS Asia University Ranking 2027) கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி வெளியானது.
அதன்படி, ஆசிய நாடுகளில் சீனாவிற்கு அடுத்தப்படியாக இந்தியாவில் இருந்து 325 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளன. கடந்த ஆண்டு 293 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றிருந்த இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு கூடுதலாக 34 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டை போல, இந்தாண்டும் டெல்லி ஐஐடி இந்திய அளவில் முடலிடத்தைத் தக்க வைத்துள்ளது. அதன் அடுத்தப்படியாக பெங்களூர் ஐஐஎஸ்சி மீண்டும் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 32 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பிடிப்பு
இந்த தரவரிசை பட்டியல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் 32 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக இதில் தமிழ்நாடு அரசின் 10 பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது கூடுதல் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.
ஆசிய சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தரவரிசையில் இடம்பெற்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியல்
|வ.எண்
|பெயர்
|தரவரிசை எண்
|1.
|சென்னை ஐஐடி
|85
|2.
|வேலூர் விஐடி
|156
|3.
|அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை
|204
|4.
|எஸ்ஆர்எம், சென்னை
|230
|5.
|சவிதா மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம், திருவள்ளூர்
|240
|6.
|சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை
|314
|7.
|பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்
|337
|8.
|அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம், கோயம்புத்தூர்
|340
|9.
|கலசலிங்கம் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி அகாதமி, கிருஷ்ணன்கோவில்
|380
|10.
|என்.ஐ.டி. திருச்சி
|425
|11.
|அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி
|440
|12.
|சாஸ்த்ரா நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
|472
|13.
|பாண்டிசேரி பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி
|536
|14.
|பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி
|624
|15.
|அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்
|629
|16.
|பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்
|629
|17.
|மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை
|631
|18.
|கருண்யா தொழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் நிறுவனம், கோயம்புத்தூர்
|687
|19.
|பி.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் கிரசண்ட் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை
|741 - 750
|20.
|தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்
|771 - 780
|21.
|இந்துஸ்தான் தொழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் நிறுவனம், சென்னை
|801 - 850
|22.
|மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி
|801 - 850
|23.
|வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம், சென்னை
|801 - 850
|24.
|வேல் டெக் ரங்கராஜன் டாக்டர் சகுந்தலா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை
|851 - 900
|25.
|கற்பகம் உயர்கல்வி அகாடமி, கோயம்புத்தூர்
|951-1000
|26.
|என்.ஐ.டி புதுச்சேரி, காரைக்கால்
|1001-1100
|27.
|பாரத் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை
|1101 - 1200
|28.
|அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம், சென்னை
|1401 - 1500
|29.
|இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனம், காஞ்சிபுரம்
|1401 - 1500
|30.
|மீனாட்சி உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாதமி, சென்னை
|1401 - 1500
|31.
|டாக்டர் எம். ஜி. ஆர். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை
|1500+
|32.
|விநாயக மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை, சேலம்
|1501+
தரவரிசையில் பின்னுக்கு சென்ற இந்தியா
இந்தாண்டு கூடுதலாக உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இணைந்திருந்தாலும், கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்தாண்டு தரவரிசையில் இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் சற்று பின்தங்கியுள்ளன.
குறிப்பாக இந்திய அளவில் முதலிடத்தில் உள்ள டெல்லி ஐஐடி கடந்த ஆண்டு 59ஆவது இடத்தில் இருந்த நிலையில் இந்தாண்டு 7 இடங்கள் பின் தள்ளி 66ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
அதே போன்று, பெங்களூரு ஐஐஎஸ்சி கடந்த ஆண்டு 64ஆவது இடத்தில் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு 15 இடங்கள் பின்தங்கி 79ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
இதே போன்று, பாம்பே, சென்னை, கரக்பூர், கான்பூர், குவஹாத்தி, ரூர்க்கி ஆகிய ஐஐடி-களும் பட்டியலில் கீழே இறங்கியுள்ளன.
பஞ்சாப்பில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகமான சண்டிகர் பல்கலைக்கழகம் 5 இடங்கள் முன்னுக்கு சென்று 104ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
அதே போன்று, முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்னை ஐஐடி மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், சென்னையில் உள்ள 150 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்த சென்னை பல்கலைக்கழகம், இத்தரவரிசையில் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.