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பஞ்சாப் தேசிய வங்கியில் 545 உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பணியிடங்கள் - ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதியே விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பஞ்சாப் தேசிய வங்கியில் உள்ள 51 உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
Published : August 3, 2026 at 8:01 AM IST
புது டெல்லி: பஞ்சாப் தேசிய வங்கியில் காலியாகவுள்ள 545 உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி (LBO) பணியிடங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
தொடக்கமே ரூ.48 ஆயிரத்திற்கு அதிகமான சம்பளத்தில் வங்கியில் வேலை வேண்டுமா? அதுவும் தமிழ்நாட்டிலேயே பெற வேண்டுமா? அப்படியென்றால் பட்டதாரிகளுக்கான சூப்பர் வாய்ப்பு இதுதான்.
பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான பஞ்சாப் தேசிய வங்கியில் காலியாகவுள்ள 545 உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பணியிடங்களுக்கு வரும் ஆகஸ்ட் 9 வரை விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பஞ்சாப் தேசிய வங்கி உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி வேலை 2026
உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவியில் இந்தியா முழுவதும் 545 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 51 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பதார்களுக்கு கட்டாயம் தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
இப்பணியிடங்கள் பொதுப்பிரிவு - 22, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் - 9, எஸ்சி - 13, எஸ்டி 7 என நிரப்பப்படுகிறது. இதில் 4 காலிப்பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது வரம்பு என்ன?
இப்பணிக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1-ம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதார்களின் வயது 20 முதல் 30 வரை இருக்கலாம். இதில் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதி என்ன?
உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் கட்டாயம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தமிழ் மொழியில் எழுத, படிக்க மற்றும் பேச கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் 4 கட்ட தேர்வு முறையின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். முதலில் விண்ணப்பதார்களுக்கு ஆன்லைன் வழியில் எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும். அதில் தகுதிப் பெறுபவர்கள் மொழி தகுதித் தேர்வுக்கு தகுதிப் பெறுவார்கள்.
அதிலும் தகுதிப் பெற்றவர்கள் நேர்காணலுக்கு செல்வார்கள். இதன் முடிவில் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணலில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்க இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
எழுத்துத் தேர்வு காரணம் அறிதல், கணினி திறன், தரவு பகுப்பாய்வு, ஆங்கிலம், நுண்ணறிவு, பொது அறிவு, வங்கி விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 150 கேள்விகள் கொண்டு 150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் நெகட்டிங் மார்க் உள்ளதால், தவறான பதிலுக்கு நான்கில் ஒரு பங்கு மதிப்பெண் குறைக்கப்படும்.
இத்தேர்வில் தகுதிப் பெற பொதுப்பிரிவினர் குறைந்தபட்சம் 40 சதவிகிதமும், இதர பிரிவினர் 35 சதவிகிதமும் பெற வேண்டும்.
எழுத்துத் தேர்வில் தகுதிப் பெற்றவர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மொழி தகுதித் தேர்விற்கு அழைக்கப்படுவார்கள். அதில் 10 அல்லது 12-ம் வகுப்பில் தமிழ் மொழியை ஒரு பாடமாக கொண்டு படித்தவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இது தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. இதில் பெறும் மதிப்பெண்கள் இறுதி பட்டியலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. இதனைத்தொடர்ந்து, நேர்காணல் 50 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும்.
சம்பளம்
இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ.48,480 முதல் அதிகபடியாக ரூ.85,920 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் https://pnb.bank.in/Recruitments என்ற இணையதளத்தில் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 1,180 வசூலிக்கப்படுகிறது. எஸ்சி/ எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதார்கள் ரூ.59 செலுத்தினால் போதுமானது.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|20.07.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|09.08.2026
|ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு
|ஆகஸ்ட் - செப்டம்பர் 2026
பொதுத்துறை வங்கியில் நல்ல சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த வாய்ப்பாகும். விண்ணப்பிக்கக் கடைசி தேதி நெருங்கும் நிலையில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் உடனே விண்ணப்பித்து பயன்பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.