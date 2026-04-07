பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கியில் 1,000 காலிப்பணியிடங்கள்; பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கியில் காலியாக உள்ள உள்ளூர் வங்கி அதிகாரிகள் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
Published : April 7, 2026 at 5:05 PM IST
ஹைதராபாத் : பொதுத்துறை வங்கியான பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கியில் தேசிய அளவில் காலியாக உள்ள 1,000 உள்ளூர் வங்கி அதிகாரிகள் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 65 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான விவரங்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கி உள்ளூர் வங்கி அதிகாரி வேலைவாய்ப்பு 2026
தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, தெலங்கானா உட்பட 17 மாநிலங்களில் இந்த வங்கியில் காலியாக உள்ள 1,000 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 65 இடங்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இவை பொது - 29, ஒபிசி - 17, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் - 6, எஸ்சி - 9, எஸ்டி - 4 என்ற இடஒதுக்கீட்டினஅ கீழ் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 2 காலிப்பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க 01.03.2026 தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 20 வயது முதல் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் 02.03.1996 முன்பும், 01.03.2006 பின்பும் பிறந்திருக்கக்கூடாது. எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 வருடங்கள் வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதியாக விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். அதற்கான உரிய மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், ரிசர்வ் வங்கியால் பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கி அல்லது கிராம வங்கியில் குறைந்தபட்சம் 18 மாதங்கள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு முறை மற்றும் சம்பளம்
- இப்பணியிடங்களுக்கு எழுத்துத் தேர்வு, நேர்காணல், தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வு ஆகியவை இருக்கும். எழுத்துத் தேர்வு ஆங்கிலம், வங்கி குறித்த பொது அறிவு, பொது அறிவு, கணினி திறனாய்வு ஆகியவை கொண்டு 120 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் நடைபெறும். இதில் தேர்வு பெற குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் எடுக்க வேண்டும். இடஒதுக்கீடு பெறும் பிரிவினர் 35 சதவீதம் எடுக்க வேண்டும். சென்னை, கோவை, திருநெல்வேலி, திருச்சி, சேலம், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும்.
- தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வை 10 அல்லது 12-ம் வகுப்பில் தமிழ் மொழி கொண்டு படித்தவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
- இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ.48,480 ஆகும். அதன்படி, ரூ.48,480 - 85,920 என்ற அளவில் இப்பதவிக்கு சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இப்பணியிடங்களுக்கு https://punjabandsind.bank.in/content/recruitment என்ற இணையதளம் வழியாக ஆன்லைன் வழியில் விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து சமர்பிக்கலாம். இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் மார்ச் 31 முதல் தொடங்கிய நிலையில், ஏப்ரல் 20-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு தேதி மற்றும் ஹால் டிக்கெட் விவரங்கள் குறித்து இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்படும் என்று வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.