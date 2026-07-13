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மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் பேராசிரியர்கள் - மத்திய கல்வி அமைச்சக அதிகாரி பாராட்டு
மாணவர்கள் இரண்டாவது வீடாக கல்வி வளாகங்கள் செயல்படுவதாக ரீனா சோனோவால் கௌலி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
Published : July 13, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி பெற்ற பேராசிரியர்கள், மாணவர்களின் மன அழுத்தங்களை குறைத்துள்ளதாக மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் ரீனா சோனோவால் கௌலி தெரிவித்துள்ளார்.
தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்களுக்கான இரண்டு நாள் பயிலரங்கு, சென்னை ஐஐடியில் (ஜூலை 12, 13) நடைபெற்றது. Celebrating Minds: From Academic Excellence to Sustainable Wellness என்ற தலைப்பில் இந்த பயிலரங்கு நடைபெற்றது.
மத்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகம் சார்பில், மாளவியா மிஷன் ஆசிரியர் பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ், உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்களின் நலவாழ்வை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் பேராசிரியர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, பேராசிரியர்களுக்கான பயிலரங்கு நடத்தப்பட்டது.
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இதில், மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின்(உயர்கல்வி) இணைச் செயலாளர் ரீனா சோனோவால் கௌலி, சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி மற்றும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதில், சென்னை ஐஐடி நலவாழ்வு மையத்திற்கு TUV NORD Group வழங்கிய ISO 45001:2018 தரச்சான்றிதழ் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்மூலம், சர்வதேச அங்கீகார சான்றும் இந்தியாவின் முதலாவது மத்திய நிதியுதவி பெறும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (CFTI) என்ற பெருமையை சென்னை ஐஐடி பெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த பயிலரங்கில் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் (உயர் கல்வி) இணைச் செயலாளர் ரீனா சோனோவால் கௌலி பேசுகையில், "மாணவர்களுக்கான பாதுகாப்பு திட்டங்களை கல்வி அமைச்சகம் ஊக்குவித்து வருகிறது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், மாளவியா மிஷன் ஆசிரியர் பயிற்சித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆசிரியர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதுவரை 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தங்களது வீடுகளில் இருந்து கல்வி பயில்வதற்காக வெளியே வந்த பிறகு, அவர்களின் இரண்டாவது வீடாக கல்வி வளாகம் செயல்படுகிறது. எனவே, அவர்களின் மனநலனை காப்பதற்காக ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இந்த முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த திட்டங்களால், மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த அழுத்தங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பேசுகையில், "மாணவர்கள், கல்வியில் சிறந்து விளங்குவது என்பது அவர்களின் அறிவுசார்ந்த சாதனைகளில் மட்டுமல்ல; அவர்களின் மன உறுதி, ஒட்டுமொத்த நலவாழ்வு ஆகியவற்றையும் சார்ந்ததாக உள்ளது.
சென்னை ஐஐடி மாணவர் ஒவ்வொருவருக்கும் தங்கள் குரலை கேட்பதற்கும் தங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கவும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வளாகச் சூழலை உணர்வுபூர்வமாக உருவாக்கி வருகிறோம். எங்களது நலவாழ்வு அமைப்புகளுக்காக சென்னை ஐஐடி சமீபத்தில் பெற்றுள்ள ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழும், மாணவர்களுக்கான அசோசியேட் டீன் (நலவாழ்வு) என்ற பிரத்யேக பதவியை உருவாக்கியதும், மாணவர்களின் நலவாழ்வை மாற்றுவதற்கான எங்களது கல்வி நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது" என்றார்.
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மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது, அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது, விடுதியில் தங்கி பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவான செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை இந்த பயிலரங்கில் பங்கேற்ற பங்கேற்ற கல்வி நிறுவனங்கள் சமர்ப்பித்தன.
நாடு முழுவதும் ஆரோக்கியமான, கல்விக்கு உகந்த உயர்கல்வி வளாகங்களை வளர்ப்பதற்காக, மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு இந்த பயிலரங்கு பங்களிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.