ஆர்டிஇ சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் - தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் கோரிக்கை

ஆர்டிஇ சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் - தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் கோரிக்கை
ஆர்டிஇ மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான சான்றிதழ்களை பெறுவதில் கால தாமதம் ஏற்படும் நிலையில், கூடுதல் அவகாசம் அளிக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 18, 2026 at 6:29 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளில் இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பம் செய்ய கூடுதலாக ஒரு வாரம் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009 (ஆர்டிஇ) படி அனைத்து சிறுபான்மையற்ற தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் குழந்தைகளுக்கு நுழைவுநிலை வகுப்பில் (எல்கேஜி அல்லது முதல் வகுப்பு ) குறைந்தபட்சம் 25 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும்.
ஆர்டிஇ சட்டப்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி தொடங்கி மே 29-ம் தேதிக்குள் மாணவர் சேர்க்கை முடிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, 2025-26 ஆம் கல்வி ஆண்டில் நுழைவு நிலை வகுப்பில் (LKG/I) EMIS இணையதளத்தின்படி உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் 25 சதவீதம் கணக்கிட்டு ஏப்ரல் 7-ம் தேதி சேர்க்கைக்கான தகுதியான இடங்களை (Alloted Seat) பள்ளியின் தகவல் பலகையில் பெற்றோர் அறியும் வகையில் வெளியிட வேண்டும்.
பள்ளி வாரியான தகுதியான இடங்களின் எண்ணிக்கை tnemis.tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 15-ம் தேதி வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, ஏப்ரல் 20-ம் தேதி முதல் மே 18-ம் தேதி வரை ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்தது.
அதன்படி மே 15-ம் தேதி வரையில், 82,888 இடங்களுக்கு 2,23,754 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள் என்ற நிலையில், தனியார் பள்ளி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஆர்டிஇ சேர்க்கையை கூடுதலாக ஒரு வாரம் காலம் அதிகரிக்க பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, மாநிலத் தலைவர் ஆறுமுகம் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், ”RTE திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க தேவையான சாதிச் சான்றிதழ், இருப்பிட சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ் போன்றவை வருவாய்த்துறையிடம் இருந்து பெற வேண்டும்.
இச்சான்றிதழ்களை வழங்கும் வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை போன்ற வேலைகளில் தீவிர கவனம் செலுத்தி கால தாமதமாக அலுவலக பணிக்கு திரும்பியதால், இச்சான்றிதழ்கள் வழங்க கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இச்சான்றிதழ்களை பெற இன்னும் பல பெற்றோர்கள், E-சேவை மையத்திற்கும், கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்திற்கும் தாலுகா அலுவலகத்திற்கும் அலைந்து வருகிறார்கள்.
இத்திட்டத்தில் ஆன்லைன் விண்ணப்பிக்க இன்றே (18.5.2026) கடைசி நாள் என உள்ளது. இதனால் தகுதியான பல மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க இயலாமல் போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாளை இன்னும் ஒரு வார காலம் அதிகரிக்க வேண்டும்” என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.