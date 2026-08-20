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சென்னை ஐஐடியில் எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி. படிப்புகளை தொடங்க திட்டம்
மருத்துவர்களும் பொறியாளர்களும் இணைந்து புதிய மருத்துவக் கருவிகளைக் கண்டுபிடிக்க இந்தத் திட்டம் உதவும் என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 20, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடி-யில் வரும் காலங்களில் எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி. உள்ளிட்ட மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளையும் வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் தரவரிசை பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி தொடர்ந்து நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருந்து வருகிறது. சென்னை ஐஐடியில் ஏற்கெனவே பொறியியல் மட்டுமின்றி பயோ டெக்னாலஜி, மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பு தொடர்பான பட்டப்படிப்புகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை ஐஐடியின் இயக்குநராக காமகோடி பதவி ஏற்ற பின்னர் பல்வேறு துறைகளிலும் புதிய படிப்புகளை தொடங்கி வருகிறார். மேலும், மருத்துவம், பொறியியல் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் என்று கருதி, இதற்காக, சென்னையில் உள்ள ஐஐடியில் எம்.பி.பி.எஸ். மற்றும் எம்.டி. படிப்புகளை தொடங்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "ஒரு நாட்டில் மருத்துவ கருவிகளை சொந்தமாக வடிவமைப்பதற்கு மருத்துவர்களும், பொறியாளர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
பொறியாளர்களை மருத்துவர்களாக மாற்றுவதை விட மருத்துவர்களுக்குப் பொறியியலில் பயிற்சி அளிப்பதே எளிதான அணுகுமுறையாக இருக்கும். எதிர்காலத்தில் மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகிய இரண்டிலுமே மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதே ஐஐடி-யின் நோக்கம்.
ஏற்கெனவே ஐஐடி கரக்பூர் சொந்தமாக மருத்துவமனை அமைத்து, எம்.டி. படிப்பையும் வழங்கி வருகிறது . அதேபோன்று, சென்னை ஐஐடி-யும் மருத்துவமனையை உருவாக்கி, முறையான அனுமதியுடன் எதிர்காலத்தில் எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி. ஆகிய படிப்புகளை வழங்க விரும்புகிறது.
இதற்காக சொந்தமாக மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தை ஏற்படுத்தி, தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் (NATIONAL MEDICAL COMMISSION) அனுமதியைப் பெறுவதற்கு சென்னை ஐஐடி திட்டமிட்டுள்ளது.
மருத்துவர்களும் பொறியாளர்களும் இணைந்து புதிய மருத்துவக் கருவிகளைக் கண்டுபிடிக்கவும், மருத்துவத் துறையில் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தவும் இந்தத் திட்டம் உதவுகிறது.
ஏற்கனவே சென்னை ஐஐடி மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை மூலம் 4 ஆண்டு பி.எஸ். மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் படிப்பு வழங்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.