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உயர்கல்வித் துறைக்கு ஆசிரியர் தேர்வு செய்ய புதிய அமைப்பு உருவாக்க திட்டம்
அரசு கல்லூரிகளில் பட்டம் வழங்கும் நிகழ்விற்கான நிலையான வழிகாட்டுதல் வெளியிடப்பட உள்ளதாக உயர்க்கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 25, 2026 at 7:23 AM IST
சென்னை: பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திலிருந்து, உயர்கல்விக்கு தேவையான ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களை தேர்வு செய்ய, HERB எனப்படும் உயர்கல்வி தேர்வு வாரியம் அமைப்பதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக உயர்கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வருகிறது. இந்த அமைப்பானது உயர்கல்விக்கான ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களை தேர்வு செய்து வருகிறது. ஆனால் இந்த பணிகள் அனைத்தும் உயர்கல்வித் துறையின் கீழ் இடம்பெற வேண்டும்.
எனவே மிக விரைவாக தேவையான ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டவர்களை தேர்வு செய்வதற்கு வசதியாக, உயர்கல்விக்கென்று தனி தேர்வு வாரியம் (HERB-Higher Education Requirement Board ) அமைப்பதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக, உயர்கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
குறிப்பாக, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கான ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு நடத்தப்பட்டத் தேர்வின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டும், நீதிமன்ற வழக்கினால் தற்பொழுது நேர்காணல் நடைபெறாமல் நிலுவையில் உள்ளது. மேலும் உயர்கல்வித் துறையில் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பதவி உயர்வுக்கான அனுமதி இன்னும் தரப்படாமல் உள்ளது. இந்நிலையில் இதற்கான அரசாணை ஒரு சில நாட்களில் வெளியாகும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
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உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஆண்டு விழா, பட்டமளிப்பு விழா போன்றவற்றுக்கு சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமானவர்களை அழைத்து, மாணவர்களை தவறாக வழி நடத்துவதை தவிர்க்கும் வகையில், விழாக்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக யார் யாரை அழைக்க வேண்டும் என்பது குறித்து வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் உருவாக்கி வழங்கப்படும் எனவும், முதலில் அரசு கல்லூரிகளில் பட்டம் வழங்கும் நிகழ்விற்கான நிலையான வழிகாட்டுதல் வெளியிடப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.