இந்தியாவில் 12,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்த ஆரக்கிள் நிறுவனம்
ஓராண்டு நிறைவு செய்த ஊழியர்களுக்கு 15 நாட்கள் ஊதியத்துடன், பணிக்கொடை, ஈட்டிய விடுப்புக்கான பணம் போன்றவையும் வழங்க ஆரக்கிள் நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது.
Published : April 1, 2026 at 12:59 PM IST
புதுடெல்லி: ஆரக்கிள் நிறுவனம், இந்தியாவில் சுமார் 12,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம், நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் மாற்றம் போன்ற காரணங்களால் உலகளவில் பன்னாட்டு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, மெட்டா, மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதால் அதனை சார்ந்துள்ள நிறுவனங்களும் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், ஆரக்கிள் நிறுவனமும் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை கையில் எடுத்துள்ளது. அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ஆஸ்டின் நகரத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு, ஆரக்கிள் மல்டிநேஷ்னல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனம் உலகளவில் மெக்சிகோ, கனடா, இந்தியா, துபாய், தென்னாப்பிரிக்கா, பாரீஸ், சிங்கப்பூர், ஜப்பான், சீனா, லண்டன், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட 97 நாடுகளில் கிளைகள், அலுவலகங்களைக் கொண்டுள்ளது.
ஆரக்கிள் நிறுவனத்தில் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு மே மாதம் நிலவரப்படி சுமார் 1,50,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த சூழலில், ஆரக்கிள் நிர்வாகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் மறுசீரமைப்புக் காரணமாக உலகளவில் சுமார் 30,000 ஊழியர்களை அதிரடியாக நீக்கம் செய்து அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இதில் இந்தியாவில் சுமார் 12,000 ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பணிநீக்கம் தொடர்பாக ஊழியர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியுள்ள ஆரக்கிள், நிறுவனத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நிர்வாகரீதியிலான மாற்றங்களால் இத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் ஆரக்கிள் நிறுவனத்தில் ஓராண்டு பணியை நிறைவு செய்த ஊழியர்களுக்கு சுமார் 15 நாட்கள் ஊதியத்தை வழங்க அந்நிறுவனம் முன் வந்துள்ளது. இது தவிர, பணிநீக்கம் செய்யப்படும் தேதி வரையிலான ஒரு மாத ஊதியம், ஈட்டிய விடுப்புக்கான பணம், தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு பணிக்கொடை மற்றும் ஒரு மாத முன்னறிவிப்பு காலத்திற்கான ஊதியம் ஆகியவையும் வழங்கப்படவுள்ளது. மேலும், தாங்களாகவே முன்வந்து ராஜிநாமா செய்யும் ஊழியர்களுக்கு இரண்டு மாத ஊதியத்துடன், நிவாரணத்தொகுப்பும் வழங்குகிறது.
இது குறித்து ஆரக்கிள் நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியரான மெருகு ஸ்ரீதர், "இந்தியாவில் ஆரக்கிள் நிறுவனம் நடைமுறைப்படுத்திய 16 மணி நேரப் பணிச்சுழற்சி முறைக்கு எதிராக போராடிய காரணத்தினால் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நான் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டேன். நான் எனது நண்பர்களையும், மனிதவளத்துறையில் உள்ள ஊழியர்களையும் தொடர்புக் கொண்டு பேசினேன். அமெரிக்காவில் ஆரக்கிள் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் இந்தியர்களும் பணிநீக்க நடவடிக்கைகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்" என்றார்.