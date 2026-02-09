ETV Bharat / education-and-career
சென்னை ஐஐடியில் வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளித் தொழில்நுட்பத்தில் பி.எஸ். பட்டப்படிப்பு!
தொழில்துறை ஆராய்ச்சி- மேம்பாடு மற்றும் உயர் படிப்புகளுக்கான வலுவான அடித்தளங்களை உருவாக்குவதையும் இப்படிப்பு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி குறிப்பிட்டார்.
சென்னை: வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளித் தொழில்நுட்பத்தில் (Aeronautics and Space Tech) பி.எஸ். பட்டப்படிப்பை சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை ஐஐடி, வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளித் தொழில்நுட்பத்தில் புதிய பிஎஸ் இளங்கலைப் பட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது ஆன்லைன் முறையில் வழங்கப்படும் திறன் அடிப்படையிலான இளங்கலை பட்டப்படிப்பாகும்.
இதற்கான மாணவர் சேர்க்கையில், 12 ஆம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையான படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு எந்தவித வரம்பும் கிடையாது. மேலும், இதற்கு வழக்கமான ஜேஇஇ தகுதி தேர்வும் எழுத தேவையில்லை. தொழில் நிபுணர்கள், தற்பொழுது பட்டப் படிப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள், முதன்மை இளங்கலை தகுதி பெற விரும்புவோருக்கு ஏற்றதாக இந்த பாடத்திட்டம் அமைந்துள்ளது. இதில் சேரும் மாணவர்களுக்கான தேர்வு, ஆன்லைன் மதிப்பீடு ஆகியவை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டுமே நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பாடத் திட்டத்தை சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று அதன் இயக்குநர் காமகோடி தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "வானூர்தியியல், விண்வெளி தொழில்நுட்பம் ஆகியவை அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் துறைகளாகும். இதற்கான வேலைவாய்ப்புக்கு சிறந்த மனித சக்தி தேவைப்படுகிறது. இத்துறைகளில் சேரும் வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்ட மற்றொரு முயற்சிதான் பி.எஸ். படிப்பு.
பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், உலகளாவிய விண்வெளி நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் ஆப் நிறுவனங்கள், பொறியியல் பகுப்பாய்வு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பட்டதாரிகளுக்கு வலுவான வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட், பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட், மிஸ்ரா தாது நிகம், ஜிஇ ஏரோஸ்பேஸ், போயிங், ஏர்பஸ், ரோல்ஸ் ராய்ஸ், ஹனிவெல், அன்சிஸ், சீமென்ஸ் போன்றவை இத்துறையில் ஈடுபட அதிகவாய்ப்புள்ள நிறுவனங்களாகும். ஐஐடிகள். ஐஐஎஸ்சி ஆகியவற்றில் சேர்வதற்கான GATE மற்றும் உயர் பட்டப்படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வு எழுதவும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
விண்வெளி, வாகனம், காற்றாலை, எரிசக்தி ஆகிய தொழில்களில் மாணவர்களைத் தயார்படுத்துவதையும், தொழில்துறை ஆராய்ச்சி- மேம்பாடு மற்றும் உயர் படிப்புகளுக்கான வலுவான அடித்தளங்களை உருவாக்குவதையும் இப்படிப்பு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
பாடங்களை நேரடிப் பயிற்சியுடன் இணைக்கும் வகையில் கலந்துரையாடல்கள், ஆன்லைன் விவாதம், ஆசிரியர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் ஆன்லைன் வகுப்புகள் எடுக்கப்படும்.'' என அவர் தெரிவித்தார்.
