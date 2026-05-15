ரத்து செய்யப்பட்ட நீட் தேர்வு ஜூன் 21-இல் நடைபெறும் - தேசியத் தேர்வு முகமை அறிவிப்பு

வினாத் தாள் கசிந்ததாக, மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட, அதற்கான மறுதேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 10:14 AM IST

டெல்லி: வினாத் தாள் கசிந்ததாக ரத்து செய்யப்பட்ட நீட் தேர்வு, எதிர்வரும் ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேசியத் தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

ராஜஸ்தானில் வினாத் தாள் கசிந்ததாக, மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால், மருத்துவர் படிப்புக்கான கனவுகளுடன் தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21 அன்று நடைபெறும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மறுதேர்வுக்கு மாணவர்கள் மீண்டும் புதிதாக விண்ணப்பிக்கவோ அல்லது கட்டணம் செலுத்தவோ தேவையில்லை எனவும் தேசியத் தேர்வு முகமை தங்களின் அறிவிப்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் குழப்பங்களை தவிர்க்க, neet-ug@nta.ac.in எனும் மின்னஞ்சல் முகவரியும், 011-40759000 / 011-69227700 ஆகிய தொலைபேசி எண்களையும் தேசியத் தேர்வு முகமை பகிர்ந்துள்ளது.

