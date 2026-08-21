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உத்தேச விடைக்குறிப்பு மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க கேள்விக்கு ரூ. 200 வசூலிக்கப்படுவது ஏன்? தேசிய தேர்வு முகமை விளக்கம்
உரிய ஆவணங்களின்றி அர்த்தமன்ற ஆட்சேபனைகள் மேற்கொள்வதை தடுக்கவே இந்த கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 21, 2026 at 5:28 PM IST
புதுடெல்லி: உத்தேச விடைக்குறிப்பு மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் அதிகமாக உள்ளதாக தேர்வர்கள் தெரிவித்த நிலையில், அனைத்து மாணவர்களுக்கு நியாயமானதாக இருக்கும் வகையில் இந்த கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக தேசிய தேர்வு முகமை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தேசிய தேர்வு முகமையின் (என்டிஏ) மூலம் இளநிலை நீட், யுஜிசி நெட், ஜேஇஇ மெயின் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள் தயாரிப்பு முதல் தேர்வை பாதுகாப்பாக நடத்துவது, விடைக்குறிப்பு வெளியீட்டு, நிபுணர் குழு மூலம் ஆட்சேபனைகளை சரிபார்ப்பது, முடிவுகளை வெளியிடுவது, அதற்கான சான்றிதழ் வழங்குவது என அனைத்து பணிகளை தேசிய தேர்வு முகமை மேற்கொள்கிறது.
அந்த வகையில், நடந்து முடிந்த தேர்வுகளுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பை வெளியிட்டு, அதில் தேர்வர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்க கால அவகாசம் வழங்கப்படும். அப்படி தேர்வர்களிடமிருந்து பெறப்படும் ஆட்சேபனைகளை நிபுணர் குழு ஆராய்ந்து இறுதி விடைக்குறிப்பு தயாரிக்கப்படும். அதனடிப்படையில் விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
On the concern being raised that answer key challenges are "too expensive": a quick clarification for candidates.— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 20, 2026
The answer key challenge system is designed to be fair to every student, not just the one who challenges.
1. One challenge, everyone benefits. If even a single…
இதில் தேர்வர்கள் விடைக்குறிப்பு மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க உரிய சான்றை அளித்து ஒரு கேள்விக்கு ரூ. 200 என்ற விதம் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். அப்படி ஆட்சேபனையில் தெரிவித்த பிழை, நிபுணர் குழு மூலம் சரியென உறுதி செய்யப்பட்டால், அவர்கள் செலுத்திய கட்டணம் திரும்ப அளிக்கப்படும். மேலும், அந்த பிழை திருத்தப்பட்டு, இறுதி விடைக்குறிப்பில் சரியான பதில் இடம்பெறும். ஒருவேளை சரியாக இருக்கும் விடைக்குறிப்பை தவறு என ஆட்சேபனை தெரிவித்திருந்தால் கட்டணம் திரும்பி அளிக்கப்படாது.
இந்நிலையில், உத்தேச விடைக்குறிப்பு மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் மிக அதிகமாக உள்ளதாக தேர்வர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து வந்தனர். இதனையடுத்து, இது குறித்து விளக்கத்தை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் விடைக்குறிப்பின் மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் மாணவருக்கு மட்டுமல்லாமல், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நியாயமானதாக இருக்கும் வகையில் இந்த முறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
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இது குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட தேசிய தேர்வு முகமை, “ஒரு தேர்வர் ஒரு கேள்விக்கு விடுக்கும் ஆட்சேபனை என்பது, அனைத்து தேர்வர்களும் நன்மை தரும் வகையில் அமைகிறது. ஒருவர் எழுப்பிய கேள்வியை நிபுணர் குழு சரிபார்த்து, அதனை ஏற்றுக்கொண்டால், அதற்கான திருத்தப்பட்ட விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. இதனால் அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெறுகிறார்கள்.
அதே போன்று, ஆட்சேபனை தெரிவித்தது சரியென உறுதி செய்யப்பட்டால், செலுத்திய கட்டணம் திரும்ப அளிக்கப்படுகிறது. ஒரு கேள்விக்கு ரூ.200 என்ற கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுவது, லாபம் ஈட்டுவதற்காக கிடையாது, உரிய ஆவணங்களின்றி அர்த்தமன்ற ஆட்சேபனைகள் மேற்கொள்வதை தடுக்கவே” என விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ஒருவர் கண்டறிந்த பிழையினால், லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் பயனடையும் வகையில், இந்த முறை வடிவமைக்கபப்ட்டுள்ளது என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.
சமீபத்தில் தேசிய தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்பட்ட இளநிலை நீட், யுஜிசி நெட் ஆகியவற்றில் குளறுபடிகள் ஏற்பட்ட நிலையில், மத்திய கல்வித் துறை இந்த அமைப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.