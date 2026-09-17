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யுஜிசி நெட், ஜேஇஇ மெயின், க்யூட் பிஜி தேர்வு தேதி அறிவிப்பு - NTA தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு

2026-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் 2027-ம் ஆண்டு மார்ச் வரை நடத்தப்படவுள்ள தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணையை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 1:52 PM IST

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புதுடெல்லி: யுஜிசி நெட், ஜேஇஇ மெயின், க்யூட் பிஜி உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணையை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது.

தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மூலம் தேசிய அளவிலான பல்வேறு தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இளநிலை நீட், யுஜிசி நெட், க்யூட், ஜேஇஇ, சிமெட், நிஃப்ட் ஆகிய தேர்வுகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதி வருகின்றனர்.

சமீப காலமாக தேசிய தேர்வு முகமையால் நடத்தப்படும் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவு, வினாத்தாளில் பிழை, முடிவுகளில் குழப்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு குளறுபடிகள் நடைபெற்றன. இதனையடுத்து, இந்த அமைப்பை மறுசீரமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்து, பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது.

அதன் ஒரு பகுதியாக இந்தாண்டு டிசம்பர் முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை நடத்தப்படவுள்ள தேர்வுகள் என்னென்ன? அவை எப்போது நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன? மற்றும் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும்? ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய உத்தேச தேர்வு கால அட்டவணையை தேசிய தேர்வு முகமை முதன்முறையாக வெளியிட்டுள்ளது.

டிசம்பரில் யுஜிசி நெட் தேர்வு

இந்தாண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் 5 தேர்வுகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

  • ராணுவக் கல்லூரிகளில் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் ராஷ்டிரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரி தேர்வு டிசம்பர் 6-ஆம் தேதி நடத்தப்படவுள்ளது.
  • ஸ்வயம் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கான தேர்வு டிசம்பர் 8 முதல் 12 வரை நடைபெறவுள்ளது.
  • ராஷ்டிரிய ராணுவப் பள்ளி தேர்வு டிசம்பர் 13-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
  • வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நடத்தப்படும் யுஜிசி நெட் தேர்வின் (UGC NET December 2026) டிசம்பர் மாத தேர்வை 14 ஆம் முதல் 19 ஆம் தேதி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேவையிருப்பின், 20 - 21 தேதி வரை நீட்டிக்கப்படலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அதேபோல் சி.எஸ்.ஐ.ஆர் யுஜிசி நெட் (CSIR UGC NET 2026) டிசம்பர் மாத தேர்வு 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.

ஜனவரியில் ஜேஇஇ மெயின்

ஐஐடி, என்ஐடி உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் ஜேஇஇ மெயின் (JEE Main 2027) முதற்கட்டத் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 22 முதல் 24 தேதி வரையும், 28 முதல் 30 தேதி வரையும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேவையிருப்பின், 31ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படலாம். இந்த தேர்வு இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏப்ரலில் இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜனவரி 4-ஆம் தேதி ராணுவப் பயிற்சி மாணவர் கல்லூரி தேர்வு, 10-ஆம் தேதி SHRESHTA (NETS) மற்றும் நிஃப்ட் தேர்வுகள், 31-ஆம் தேதி சைனிக் பள்ளிகள் நுழைவுத் தேர்வு ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன.

பிப்ரவரியில் 2 தேர்வுகள்

மேனேஜ்மென்ட் படிப்புகளுக்கான சிமேட் தேர்வு (CMAT 2027) அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதியும், தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான NITTT தேர்வு (NITTT 2027) பிப்ரவரி 26 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன.

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தேர்வுதிட்டமிடப்பட்டுள்ள தேதிகள்
யுஜிசி நெட்டிசம்பர் 14-19/ 20-21
சிஎஸ்ஐஆர் யுஜிசி நெட்டிசம்பர் 20-21
நிஃப்ட் ஜனவரி 10, 2027
ஜேஇஇ மெயின் முதல் கட்டத் தேர்வு 22-24, 28-30/31 ஜனவரி, 2027
சிமெட்7 பிப்ரவரி, 2027
முதுநிலை க்யூட்1-5, 8, 12-20, 24-25 மார்ச், 2027

மார்ச் மாதத்தில் முதுநிலை க்யூட்

அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் முதுநிலை படிப்புகளுக்கான க்யூட் பிஜி தேர்வு (CUET PG) 1-5, 8, 12-20, 24-25 ஆகிய தேதிகளில் மொத்தம் 17 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது. தேவையிருப்பின், 30 - 31 வரை நீட்டிக்கப்படும்.

மேலும், NITTT இரண்டாம் பாகத்தேர்வு 5 மற்றும் 7 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும்.

வழக்கமாக அரசுப் பணிக்கான தேர்வுகளை நடத்தும் தேர்வாணையங்கள் இதுபோன்ற அட்டவணையை வெளியிடுவது வழக்கம். தற்போது தேசிய தேர்வு முகமையால் பல்வேறு துறைகளில் உயர்கல்விக்காக நடத்தப்படும் தேர்வுகளுக்கான உத்தேச கால அட்டவணை முன்கூட்டியே வெளியாகியுள்ளது மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேர்வு தேதிகளில் கடைசி நேரத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

NTA EXAMINATION CALENDER 2026 27
UGC NET DECEMBER 2026 DATES
JEE MAIN 2027 EXAM DATES
தேசிய தேர்வு முகமை தேர்வு அட்டவணை
NTA EXAM CALENDER 2026 OUT

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