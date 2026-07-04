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உதவி பேராசிரியர் தகுதி தேர்வில் எந்த குளறுபடியும் நடைபெறவில்லை - பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலாளர்
பள்ளிகளில் ஆய்வு செய்யும் அரசியல் கட்சியினர் தொடர்பாக அரசு விரைவில் முடிவு எடுக்க உள்ளது என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சந்தரமோகன் தெரிவித்தார்.
Published : July 4, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: உதவி பேராசிரியர் தகுதி தேர்வில் எந்த குளறுபடியும் நடைபெறவில்லை என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சந்தரமோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஏற்கெனவே தகுதித் தேர்வு எழுதாமல் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதி தேர்வு இன்றும் (ஜூலை4), நாளையும் (ஜூலை5) நடைபெறுகிறது. இதில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 222 தேர்வு மையங்களில் 61 ஆயிரத்து 386 தேர்வர்கள், முதல் நாள் தேர்வை இன்று எழுதினர். இரண்டாம் தாள் தேர்வினை 613 தேர்வு மையங்களில் 1 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 743 தேர்வர்கள் எழுத உள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம். மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்று வரும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் சந்தரமோகன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (TET) முதல் தாள் தேர்வை எழுத மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 61,080 பேர் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், 90 சதவீத வருகைப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது. நாளை நடைபெறும் இரண்டாம் தாள் தேர்வுக்கு 1,67,700-க்கும் மேற்பட்டோர் பதிவு செய்துள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இருப்பதால், அந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் இந்தத் தேர்வை எழுதி வருகின்றனர்" என்றார்.
உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் குளறுபடி நடந்துள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்த கேள்விக்குப் பதில் அளித்த அவர், "ஒரு தேர்வர் தனது பிறந்த நாளை ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில் பதிவிடும்போது தவறுதலாக 10-ஆம் வகுப்பு சான்றிதழில் இருந்த வேறு தேதியை பதிவு செய்திருந்தார். ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில் பதிவேற்றும் தகவல்களே தரவுத் தளத்தில் இடம்பெறும். பின்னர் தேர்வரின் ஆவணங்களை சரிபார்த்தபோது அது தட்டச்சுப் பிழை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
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இரண்டாவது விவகாரத்தில், பெயர் பதிவு செய்ய வேண்டிய இடத்தில் தவறுதலாக சான்றிதழ் எண் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து தேர்வர் நேரில் ஆஜராகி, திருத்தம் செய்ய வாய்ப்பு வழங்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். அந்தக் கோரிக்கையை பரிசீலித்த ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், ஆவணங்களை முழுமையாக சரிபார்த்து, இது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட தவறு அல்ல என்பதை உறுதி செய்த பின்னர், மனிதாபிமான அடிப்படையில் அந்தத் தேர்வருக்கு தேர்வு எழுத அனுமதி வழங்கியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த இரண்டு விவகாரங்களைத் தவிர, வேறு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. குளறுபடியும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
பள்ளிகளில் ஆய்வு செய்யும் அரசியல் கட்சியினர் தொடர்பாக அரசு விரைவில் முடிவு எடுக்க உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.