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மாத உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி; என்.எல்.சி நிறுவனத்தில் 1,067 இடங்கள் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
என்.எல்.சி இந்தியா நிறுவன தொழிற்பயிற்சிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 12 மாதங்கள் உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
Published : November 2, 2026 at 7:01 AM IST
புது டெல்லி: என்.எல்.சி இந்தியா நிறுவனத்தில் உள்ள 1,067 தொழிற்பயிற்சி இடங்களுக்கு நவம்பர் 9 வரை ஆன்லைன் வழியில் விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் என்.எல்.சி இந்தியா நிறுவனத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளில் ஒவ்வொரு வருடமும் தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஐடிஐ மற்றும் பொறியியல் அல்லாத பிரிவுகளில் உள்ள 1,067 தொழிற்பயிற்சி இடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகி விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வருகிறது.
ஐடிஐ பிரிவில் கீழ் 700 இடங்களும், பொறியியல் அல்லாத பிரிவின் கீழ் 367 இடங்களும் உள்ளன.
என்.எல்.சி தொழிற்பயிற்சி 2026
ஐடிஐ பிரிவின் கீழ் ஃபிட்டர் - 125, டர்னர் - 45, மெக்கானிக் - 115, எலெக்ட்ரீஷியன், - 125 வையர்மேன் - 110, ஸ்னோகிஃராப்பர் - 20, வெல்டர் - 120, கணினி ஆப்ரேட்டர் - 30, ஏசி மெக்கானிக் - 10 ஆகிய தொழிற்பிரிவுகளில் இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
பொறியியல் அல்லாத பிரிவுகளில் வணிகம் - 70, தொழில் நிர்வாகம் - 72, கணினி அறிவியல் - 93, கணினி பயன்பாடு - 45, புவியியல் - 14, உயிர் வேதியியல் - 5, வேதியியல் - 26, மருந்தியல் - 6, செவிலியர் - 36 என நிரப்பப்படுகிறது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
ஐடிஐ பிரிவில் உள்ள இடங்களுக்கு அந்தந்த தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். பொறியியல் அல்லாத இடங்களுக்கு அந்தந்த துறை சார்ந்த இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க 2026ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 31ஆம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 18 வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
பட்டப்படிப்பு தகுதிப்பெற்றவர்கள் 2022, 2023, 2024, 2025 அல்லது 2026 ஆகிய ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை எவ்வளவு?
- இப்பயிற்சிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 12 மாதங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படும். அதன்படி, மாதம் ரூ. 12,000 ஆயிரம் உதவித்தொகையாக பயிற்சி காலத்தில் அளிக்கப்படும்.
- பட்டப்படிப்பு தகுதியுள்ளவர்களுக்கு ரூ. 14,174 முதல் ரூ. 16,6789 வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்களில் இருந்து காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப ஆட்கள் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
என்.எல்.சி இந்தியா நிறுவன தொழிற்பயிற்சிக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://www.nlcindia.in/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான விண்ணப்பம் தற்போது பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், நவம்பர் 9ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வானவர்களின் பட்டியல் நவம்பர் 23 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து, நவம்பர் 27 அல்லது டிசம்பர் 2ஆம் தேதி பயிற்சியில் சேர வேண்டும்.
இப்பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு 04142-215062 என்ற தொலைப்பேசி எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.