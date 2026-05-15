அடுத்த ஆண்டு முதல் கணினி வழியில் நீட் தேர்வு - மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

நீட் தேர்வில் இனி முறைகேடுகள் நடைபெறாது என மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உறுதியளித்துள்ளார்.

மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் (ANI)
Published : May 15, 2026 at 2:06 PM IST

புதுடெல்லி: அடுத்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வு கணினி வழியில் நடைபெறும் என மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்துள்ளார்.

வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட இளநிலை நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. நாடு முழுவதும் மருத்துவர் கனவுடன் தேர்வெழுதிய லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதற்கான மறுதேர்வு வரும் ஜூன் 21-ம் தேதி நடத்தப்படும் என இன்று (மே 15) காலை தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) அறிவித்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், ”நீட் தேர்வில் இதுபோன்ற முறைகேடுகள் இனி நடைபெறாது என உறுதியளித்தார். மேலும், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அரசு இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும். மாணவர்களுடன் அரசு எப்போதும் உடனிருக்கும்.

மேலும், வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக தேசிய தேர்வு முகமைக்கு புகார் வந்தவுடன், உடனடியாக மத்திய அரசு மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டு, மே 8 முதல் 4 நாட்கள் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில் வினாக்கள் கசிந்தது உறுதியானதையடுத்து, மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

நடந்த சம்பவம் மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமையில் சில சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியுள்ளது. மாஃபியா கும்பல்களோ அல்லது பண பலத்தின் மூலமோ மாணவர்களின் வாய்ப்புகளை பறிக்க அரசு விடாது. குற்ற செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

அடுத்த ஆண்டு முதல் கணிணி வழியில் தேர்வு

பேனா மற்றும் பேப்பர் முறையில் தேர்வு நடத்துவதால், நீட் தேர்வில் வினாத்தாள் கசிவு என்பது தொடர் கதையாகியுள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டு முதல் கணினி வழியில் தேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார்.

மறுதேர்வு ஜூன் 21-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான அட்மிட் கார்டு ஜூன் 14-ம் தேதி வெளியிடப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளார்.

தேர்வு நகரம் தேர்வு செய்ய 1 வாரம் அவகாசம்

மாணவர்கள் பலர் தேர்வு முடிந்ததையடுத்து சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பிய நிலையில், மறுதேர்வை அவர்கள் விரும்பும் இடத்தில் எழுத, தேர்வு நகரத்தை தேர்வு செய்ய 1 வாரம் அவகாசம் அளிக்கப்படும் எனவும், மறுதேர்விற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டாமென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது மட்டுமின்றி, தேர்வு நேரத்தில் 15 நிமிடங்கள் கூடுதலாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்பகல் 2 மணி 5 மணி வரை தேர்வு நடைபெற்ற நிலையில், மறுதேர்வு 5.15 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. மறுதேர்வு தொடர்பான முழு விவரங்களை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

