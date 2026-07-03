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நீட் மறுதேர்வு: ஜூலை 20-க்குள் முடிவுகளை வெளியிட திட்டம்; தவறான கேள்விக்கு 4 மதிப்பெண்கள் வழங்க வாய்ப்பு!
நீட் மறுதேர்வின் உத்தேச விடைக்குறிப்பில் ஒரு கேள்வி நீக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தினால், அதற்கான மதிப்பெண்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
By ANI
Published : July 3, 2026 at 11:12 AM IST
புது டெல்லி: தாமதமின்றி மருத்துவ கலந்தாய்வு தொடங்கும் வகையில் நீட் மறுதேர்வு முடிவு ஜூலை 20-ஆம் தேதிக்குள் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வை 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் எழுதிய நிலையில், தேர்வு முடிவுகளை விரைவாக வெளியிட தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) முனைப்புக் காட்டி வருகிறது. அதன்படி, வரும் ஜூலை 20-ஆம் தேதிக்குள் நீட் மறுதேர்வு முடிவு வெளியாகும் என தேசிய தேர்வு முகமை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர, தேசிய தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்படும் நீட் தேர்வு இந்தாண்டு மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, மறுதேர்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு ஜூன் 25-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட நிலையில், 28-ஆம் தேதி வரை ஆட்சேபனைகள் பெறப்பட்டன. அதிகாரியின் தகவல்களின் படி, சுமார் 10 ஆயிரம் மாணவர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்து விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
அவர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்தது சரியானதாக இருந்தால் அவர்கள் செலுத்திய ரூ. 200 கட்டணம் திரும்பி அளிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரம், நீட் தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் செலுத்திய கட்டணத்தை திரும்பி வழங்கும் பணியில் தேசிய தேர்வு முகமை ஈடுபட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாணவர்களின் ஆட்சேபனைகள் நிபுணர் குழுவின் மூலம் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தேர்விற்கான இறுதி விடைக்குறிப்பு தயார் செய்யப்படும். அதனடிப்படையில் மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படவுள்ளது.
கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்கப்படுமா?
இதற்கிடையே, இயற்பியல் பிரிவில் ஒரு கேள்விக்கான ஆப்ஷன்களில் சரியான விடை இடம்பெறாத காரணத்தினால், விடைக்குறிப்பில் அந்த கேள்வி நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்களுக்கு, அந்த கேள்விக்கான 4 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே போன்று, மற்றொரு கேள்விக்கு 2 விடைகள் சரி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், அதில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்தவர்களுக்கு அதற்கான மதிப்பெண் வழங்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.
நீட் மறுதேர்வு முடிவுகள் வெளியான பின்னர், அகில இந்திய அளவிலான அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள 15 சதவீத மருத்துவ இடங்கள், எய்ம்ஸ், ஜிப்மர் உள்ளிட்ட மத்திய மருத்துவ கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள இடங்களுக்கு மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு (MCC) கலந்தாய்வு தேதியை அறிவிக்கும்.
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அதனைத்தொடர்ந்து, மாநில வாரியாக மீதமுள்ள 85 சதவீத அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இடங்கள் மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான கலந்தாய்வு தேதிகள் அறிவிக்கப்படும்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி இடங்களுக்கான சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதியில் இருந்து பெறப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.