இளங்கலை நீட் 2026 அட்மிட் கார்டு வெளியீடு ஒத்திவைப்பு - நாளை வெளியாகும் என அறிவிப்பு

இளங்கலை நீட் 2026 அட்மிட் கார்டு இன்று வெளியாக இருந்த நிலையில், நாளை காலை 10 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 12:36 PM IST

புதுடெல்லி : இளங்கலை நீட் 2026 தேர்வு மே 3-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், மாணவர்களுக்கான அட்மிட் கார்டு இன்று (ஏப்ரல் 26) வெளியாக இருந்தது. இந்நிலையில், அட்மிட் கார்டு வெளியீடு தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டு, நாளை காலை 10 மணிக்குள் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இளங்கலை மருத்துவப் படிப்பில் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத் தேர்வாக இளங்கலை நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் தேசிய தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான இளங்கலை நீட் தேர்வு வரும் மே 3-ம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறவிருந்தது. இத்தேர்வை எழுதும் மாணவர்களுக்கு தேர்வு மையம் எந்த நகரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரம் அடங்கிய நகர ஒதுக்கீடு ஏற்கனவே வெளியான நிலையில், அட்மிட் கார்டு இன்று (ஏப்ரல் 26) வெளியாகும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது.

இந்நிலையில், தற்போது ஏப்ரல் 27-ம் தேதி காலை 10 மணிக்குள் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த இறுதி ஞாயிற்றுகிழமையை மாணவர்கள் தேர்விற்காக பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். மனநிலையை அமைதிப்படுத்தவும். அதிக நீர் குடிக்கவும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

