ETV Bharat / education-and-career

தேசிய அளவில் இன்று நடைபெறும் நீட் தேர்வு: 1.30 மணி வரையே தேர்வர்களுக்கு அனுமதி

தேசிய அளவில் 551 நகரங்களில் இளநிலை நீட் தேர்வு இன்று நடைபெறவுள்ளது.

இளநிலை நீட் 2026
இளநிலை நீட் 2026 (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 3, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேசிய அளவில் இளநிலை நீட் 2026 இன்று பிற்பகல் 2 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது. தேர்வு அறைக்கு காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 1.30 மணி வரை மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

மருத்துவப் படிப்பு சேர்க்கைக்கான நடத்தப்படும் இளநிலை நீட் தேர்வு 2026 இன்று பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. தேசிய அளவில் 551 நகரங்களிலும், வெளிநாட்டில் 14 நகரங்களிலும் சேர்ந்து 5,432 மையங்களில் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்வை நாடு முழுவதும் 22.79 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதவுள்ள நிலையில், சென்னையில் மட்டும் 43 தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

இன்று நடைபெறும் இளநிலை நீட் தேர்வில் குளறுபடிகள், மோசடிகள் நடைபெறாமல் இருக்க பல்வேறு கட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, நகர அளவில் பணிகளை கண்காணிக்க 674 ஒங்கிணைப்பாளர்கள், தேர்வு மையங்களை கண்காணிக்க 600-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பாளர்கள், ஒவ்வொரு தேர்வு மையத்திலும் மைய மேற்பார்வையாளர் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், வினாத்தாள், விடைத்தாள் ஆகியவற்றை முறையாக கொண்டு செல்லும் வகையில் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உதவியுடன் காவல் துறை பாதுகாப்பும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்வு பணிகள் 2 லட்சத்திற்கும் மேலானவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு

தேர்வு நேர்மையான முறையில் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், ரகசிய ஆவணங்கள் வழிமுறைகளை பின்பற்றப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. தேர்வு சார்ந்த ஆவணங்கள் கொண்டு செல்லும் வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது. மேலும், அனைத்து தேர்வு மையங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றும் வகையில், தேர்வு அறைக்கு செல்வதற்கு முன்பு மாணவர்கள் மெட்டல் டிடெக்கர் மூலம் பரிசோதிக்கப்படுவார்கள். மேலும், ஆள்மாறாட்டம் மோசடியை தடுக்கும் வகையில் ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் ஆதன்டிகேஷன் செய்யப்படுவார்கள்.

65 டெலிகிராம் சேனல்கள் மீது நடவடிக்கை

கூடுதலாக மாணவர்களுக்கு உடனுக்குடன் தகவல் தெரிவிக்கும் வகையில், தேசிய தேர்வு முகமையின் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் தகவல் பகிரப்படுகிறது. போலியான வினாத் தாள்கள் மற்றும் தகவல்கள் பரப்பிய 65 டெலிகிராம் சேனல்கள் கண்டறியப்பட்டு, சைபர் கிரைமில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: நீட் தேர்வில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதை கண்காணிக்க ஏஐ தொழில்நுட்பம் - என்டிஏ அறிவிப்பு

1.30 மணி வரையே மாணவர்களுக்கு அனுமதி

தேர்வு பிற்பகல் 2 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், 11 காலை முதல் பிற்பகல் 1.30 மணி வரை தேர்வர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதற்கு பின்னர் வரும் மாணவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். மாணவர்கள் எளிமையான ஆடை அணிந்து வர வேண்டும், வெளிப்படையான தண்ணீர் பாட்டில், சக்கரை நோய் இருக்கும் மாணவர்கள் பழங்கள் எடுத்து செல்ல அனுமதி உண்டு. மேலும், அட்மிட் கார்டு, ஒரு அசல் அடையாள அட்டை, 2 புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றை கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

மொபைல் போன், ஸ்மார்ட் போன், கால்குலேட்டர், நகைகள், உணவு உள்ளிட்டவற்றை எடுத்து செல்ல அனுமதி கிடையாது.

மாணவர்களுக்கான உதவிகள்

மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை போக்க 14416 என்ற உதவி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 011-40759000/ 011-69227700 ஆகிய எண்கள் மற்றும் neet.nta.nic.in என்ற இமெயில் முகவரியில் காலை 10 முதல் 5 மணி வரை தொடர்புகொள்ளலாம். மேலும், தேர்வு சார்ந்த தகவல்களை https://neet.nta.nic.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.

TAGGED:

NEET UG 2026 INSTRUCTION
NEET UG 2026 THINGS NEED
நீட் 2026 அறிவுரைகள்
இளநிலை நீட் 2026
NEET UG 2026 EXAM TODAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.