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நீட் மறுதேர்வின் ஓ.எம்.ஆர் தாளை சரிபார்க்க இன்றே கடைசி நாள் - மாணவர்களுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன?
ஓஎம்ஆர் தாளில் தவறை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறவர்கள் அதற்கான ரூ. 200 கட்டணம் செலுத்தி ஆன்லைன் வழியாக ஆட்சேபனை தெரிவிக்க ஜூலை 15 காலை 11 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 9:10 AM IST
புது டெல்லி: இளநிலை நீட் மறுதேர்வின் ஓ.எம்.ஆர் விடைத்தாளை சரிபார்த்து ஆட்சேபனை தெரிவிக்க இன்றே (ஜூலை 15) கடைசி நாள் ஆகும். மாணவர்கள் நீட் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக காலை 11 மணிக்குள் ஆட்சேபனைகளை சமர்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
கடந்த ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை நீட் மறுதேர்வை எழுதிய மாணவர்களின் ஓ.எம்.ஆர் தாளை தேசிய தேர்வு முகமை ஜூலை 13-ஆம் தேதி இரவு வெளியிட்டது.
நீட் தேர்வின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில், விடைகளை குறிப்பிட்ட ஓ.எம்.ஆர் தாள் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் நீட் இணையதளத்தில் மூலம் அவர்களின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட ஓ.எம்.ஆர் தாள்களை சரிபார்க்கலாம்.
அதில் அவர்கள் குறிப்பிட்ட விடைகளுக்கு பதில் வேறு விடை தவறாக ஸ்கேன் செய்யப்பட்டிருந்தால், அதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் வகையிலும் தேசிய தேர்வு முகமை வழிவகை செய்துள்ளது.
அதன்படி, ஓ.எம்.ஆர் தாளில் தவறை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறவர்கள் அதற்கான ரூ. 200 கட்டணம் செலுத்தி ஆன்லைன் வழியாக ஆட்சேபனை தெரிவிக்க ஜூலை 15 காலை 11 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு மாணவர்கள் அவர்கள் அளித்த விடைகள் சரியாக ஸ்கேன் செய்யப்பட்டுள்ளதாக என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
📢 NEET (UG) 2026 re-exam - OMR sheets & recorded responses are live— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 13, 2026
🔗 https://t.co/a8BvsDQElp
Log in with your Application No. & password → complete OTP verification → open "View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses" → compare your marked answers with what the scanner… pic.twitter.com/0EqRlcGTFm
ஓ.எம்.ஆர் தாளை சரிபார்த்து, ஆட்சேபனை தெரிவிப்பது எப்படி?
- படி 1: மாணவர்கள் https://neet.nta.nic.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக மட்டுமே ஓ.எம்.ஆர் தாளை பார்க்க முடியும்.
- படி 2: மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்தில் விண்ணப்ப எண் மற்றும் பாஸ்வேர்டு ஆகியவற்றை உள்ளிட்டவும்.
- படி 3: அதனைத்தொடர்ந்து ஓ.டி.பி சரிபார்ப்பிற்கு பின்னர் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட ஓ.எம்.ஆர் தாளை பார்க்கலாம்.
- படி 4: அதில் மாணவர்கள் அளித்த விடைகள் சரியாக பதிவாகியுள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.
- படி 5: ஒருவேளை மார்க் செய்த பதிலுக்கு பதில் வேறு பதில் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு இருந்தால், அந்த கேள்வியை தேர்வு செய்து, அதற்கு தேர்வில்போது அளித்த பதிலை குறிப்பிட்டு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கலாம்.
- படி 5: ஆட்சேபனை தெரிவிக்க ரூ.200 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இணைய வங்கி, கார்டு அல்லது யுபிஐ மூலம் கட்டணம் செலுத்தலாம்.
- படி 7: இறுதியாக ஆட்சேபனை தெரிவித்து கட்டணம் செலுத்தியதற்கான படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து எடுத்து வைத்துகொள்ளவும். ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்டது சரி என உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர், செலுத்திய கட்டணம் திரும்பி அளிக்கப்படும்.
நீட் மறுதேர்விற்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு ஏற்கனவே வெளியான நிலையில், தற்போது ஓ.எம்.ஆர் தாள் மட்டுமே வெளியாகியுள்ளது. விடைக்குறிப்பு மீதான ஆட்சேபனையை இதன் மூலம் தெரிவிக்க இயலாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், ஓஎம்ஆர் தாளை சரிபார்க்க கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கப்படாது எனவும் தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. ஆகவே, மாணவர்கள் விரைந்து ஆட்சேபனைகளை சமர்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
இதுதொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகமிருந்தால், 011-40759000 / 011-69227700 என்ற எண்களில் அல்லது neetug2026@nta.ac.in என்ற இமெயில் முகவரியில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதால், மறுதேர்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கான முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட தேசிய தேர்வு முகமை முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், தேர்வின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தி, முறைகேடுகள் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில் தற்போது ஓ.எம்.ஆர் தாள் சரிபார்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.