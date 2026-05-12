வினாத்தாள் கசிவு புகார்: நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து; அதிர்ச்சியில் மாணவர்கள்
நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 12, 2026 at 12:49 PM IST
புதுடெல்லி: வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்து பெரும் சர்ச்சையான நிலையில், நாடு முழுவதும் கடந்த 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறு தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான புகார்களின் அடிப்படையில், மாணவர்களுக்கு வெளிப்படையான நடைமுறையை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுதேர்வு எப்போது?
மறுதேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ள நிலையில், இதற்கான புதிய விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படாது என்றும், ஏற்கெனவே மாணவர்கள் அளித்த விவரங்கள் மற்றும் தேர்வு செய்த நகரங்கள் அடிப்படையில் தேர்வு நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் இதுதொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு 011-40759000 / 011-69227700 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.