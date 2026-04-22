இளங்கலை நீட் 2026 தேர்விற்கான அட்மிட் கார்டு ஏப்ரல் 26இல் வெளியீடு; தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு
நாடு முழுவதும் இளங்கலை நீட் 2026 தேர்வு வரும் மே 3-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 7:41 PM IST
புதுடெல்லி: இளங்கலை நீட் 2026 தேர்வு வரும் மே 3-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இதற்கான அட்மிட் கார்டு ஏப்ரல் 26-ம் தேதி வெளியாகும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற இளங்கலை நீட் தேர்வு ஒவ்வொரு வருடமும் தேசிய தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி, 2026-ம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு மே 3-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கான விண்ணப்பம் பிப்ரவரி 8-ம் தேதி முதல் தொடங்கி மார்ச் 11-ம் தேதி வரை பெறப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள மார்ச் 13 முதல் 14 வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. தேர்விற்கான புதுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் தேர்விற்கான தயாராகி கொண்டிருந்தனர்.
இதனிடையே ஏப்ரல் 12-ம் தேதி மாணவர்களுக்கு எந்த நகரத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரத்தை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் தேர்வு நகர அறிவிப்பு வெளியாகியது. மாணவர்கள் https://neet.nta.nic.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்களின் விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நகரத்தை அறிந்துகொள்ளலாம்.
As you prepare for the upcoming NEET Examination, remember to stay calm, focused, and take things one step at a time.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 22, 2026
City Intimation Slips have already been released — 99.2% of candidates have been allotted their first-choice city, ensuring convenience and minimal travel…
ஏப்ரல் 26 அட்மிட் கார்டு வெளியீடு
இதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது தேர்விற்கான அட்மிட் கார்டு எப்போது வெளியாகும் என்ற தகவலை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் மாணவர்கள் சிரமமின்றி பயணம் செய்யும் வகையில், விண்ணப்பிக்கும்போது தேர்வு செய்த முதல் நகரத்திலேயே 99.2 சதவிகிதம் பேருக்கு நகரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாணவர்களுக்கான அட்மிட் கார்டு ஏப்ரல் 26-ம் தேதி வெளியாகும் என்றும், மாணவர்கள் அவர்களின் உடல்நிலையை பார்த்துகொள்ளவும், நல்ல முறையில் தேர்வை எழுதவும் அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வழியாக மாணவர்கள் அவர்களின் அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். அதில் தேர்வு மையத்தின் விவரம் தெளிவாக இடம்பெற்று இருக்கும்.
மே 3-ம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் 5 மணி வரை இத்தேர்வு மொத்தம் 13 மொழிகளில் நடைபெறவுள்ளது. அதனையடுத்து உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியாகி, ஆட்சேபனை தெரிவிக்க மாணவர்களுக்கு அவகாசம் வழங்கப்படும். ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நிபுணர் குழுவின் மூலம் பதில் இறுதி செய்யப்பட்டு, இறுதி விடைக்குறிப்பு தயாரிக்கப்படும். அதனடிப்படையில் விடைத்தாள்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும். முடிவுகள் வெளியாவதையடுத்து, கலந்தாய்வின் மூலம் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும்.