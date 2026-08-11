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முதுநிலை நீட் தேர்வு மாணவர்களுக்கு எந்த நகரத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கீடு?
மருத்துவ அறிவியல் தேசியத் தேர்வு வாரியத்தின் அறிவிப்பின்படி, முதுநிலை நீட் தேர்வு அட்மிட் கார்டு ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 6:18 PM IST
புதுடெல்லி: ஆகஸ்ட் 30-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள முதுநிலை நீட் தேர்வு மாணவர்களுக்கு எந்த நகரத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என விவரம் இன்று வெளியாகிறது.
எம்.டி உள்ளிட்ட முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக முதுநிலை நீட் தேர்வு தேசிய அளவில் மருத்துவ அறிவியல் தேசியத் தேர்வு வாரியம் (NBEMS) மூலம் நடத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான முதுநிலை நீட் தேர்வு வரும் ஆகஸ்ட் 30-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பு மருத்துவ அறிவியல் தேசியத் தேர்வு வாரியம் மூலம் வெளியிடப்பட்டு, கடந்த ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் 21 வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது.
இதனையடுத்து, தேர்வர்களுக்கு எந்த நகரத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான நகர ஒதுக்கீடு விவரம் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, அதற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நகர விவரத்தை அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?
முதுநிலை நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் https://nbe.edu.in/ என்ற இணையதளத்தில் நகர ஒதுக்கீடு அறிவிப்பு வெளியானதும், லாங்கின் செய்து அறிந்துகொள்ளலாம்.
மாணவர்களின் விண்ணப்பம் எண் உள்ளிட்ட லாங்கின் விவரங்களை அளித்து, எந்த நகரத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான PDF -யை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
தேர்வு நகரம் ஒதுக்கீடு என்றால் என்ன?
மாணவர்கள் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, எந்த நகரத்தில் தேர்வு எழுத விரும்புகிறீர்கள் என தேர்வு செய்ய ஆப்ஷன்கள் வழங்கப்படும். அதில் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என முன்னுரிமை அடிப்படையில் மாணவர்கள் விருப்பமான நகரத்தை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
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அப்படி, மாணவர்கள் முன்னுரிமை அளித்த நகரங்களில் அவர்களுக்கான தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்படும். இதனை தேர்வுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னரே மாணவர்கள் அறிந்து, அதற்கு ஏற்றவாறு பயணத் திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் வகையில், நகர ஒதுக்கீடு விவரம் என்பது வெளியிடப்படுகிறது. இது தேர்வுக்கான அட்மிட் கார்டு கிடையாது. இதில் தேர்வு தேதி, நேரம், எந்த நகரத்தில் தேர்வு எழுதவுள்ளீர்கள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இடம்பெறும்.
அட்மிட் கார்டு வெளியீடு எப்போது?
மருத்துவ அறிவியல் தேசியத் தேர்வு வாரியத்தின் அறிவிப்பின்படி, அட்மிட் கார்டு ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது. அதில் எந்த தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரம் முழுமையாக இடம்பெறும். அதில் மாணவர்களின் புகைப்படம், விண்ணப்ப எண், பிறந்த தேதி, தேர்வு தேதி, நேரம், மையத்தின் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்கள் இடம்பெறும்.
தேர்வு அறைக்கு அட்மிட் கார்டை எடுத்து செல்வது கட்டாயமாகும். மேலும், அதில் இடம்பெறும் வழிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். இத்தேர்வுக்கான முடிவு செப்டம்பர் 30-ம் தேதிக்குள் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.