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இன்றிரவுடன் முடிகிறது நீட் தேர்வு கட்டண 'ரீஃபண்ட்'| இன்னும் 3 லட்சம் பேர் விண்ணப்பிக்கவில்லை

விடுபட்ட மாணவர்கள் தங்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான இறுதி வாய்ப்பை இன்று (ஜூலை 14, 2026) இரவு 11:50 மணி வரை தேசிய தேர்வு முகமை நீட்டித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 12:26 PM IST

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கோட்டா: கடந்த மே மாதம் 3-ம் தேதி அன்று ரத்து செய்யப்பட்ட இளநிலை நீட் தேர்வுக்கான கட்டண தொகையை திரும்பப் பெற சுமார் 3 லட்சம் மாணவர்கள் இன்னும் தங்களது வங்கி விவரங்களை சமர்ப்பிக்காமல் உள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, விடுபட்ட மாணவர்கள் தங்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான இறுதி வாய்ப்பை இன்று (ஜூலை 14, 2026) இரவு 11:50 மணி வரை தேசிய தேர்வு முகமை ஏற்கெனவே நீட்டித்திருந்தது.

தேசிய தேர்வு முகமையின் அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகளின் படி, இதுவரை 10.28 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது வங்கி விவரங்களை வெற்றிகரமாக சரிபார்த்து, கட்டணத் தொகையைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளனர்.

ஆனால், இன்னும் ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் (சுமார் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர்) தங்களது விவரங்களை இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை அல்லது தவறான ஐஎஃப்எஸ்சி குறியீடு அல்லது வங்கி கணக்கு எண்களைப் பதிவிட்டுள்ளனர்.

ஏற்கனவே இதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 7-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலனைக் கருதி தேசிய தேர்வு முகமை இந்த இறுதி நீட்டிப்பை வழங்கியுள்ளது.

இன்று (ஜூலை 14) இரவு 11:50 மணிக்குப் பிறகு எந்த காரணம் கொண்டும் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும், வங்கி விவரங்களை புதுப்பிக்காதவர்கள் தங்களின் தேர்வுத் கட்டண இழப்பீட்டை பெற முடியாது என்றும் தேசிய தேர்வு முகமை எச்சரித்துள்ளது.

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மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தேர்வு கட்டணத்தை திரும்பப் பெற விவரங்களை சமர்பிக்காதவர்கள் உடனடியாக கீழ்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றுமாறு தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

  • மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான neet.nta.nic.in பக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும்
  • உங்களது நீட் விண்ணப்ப எண் மற்றும் கடவுச்சொல் மூலம் லாகின் செய்யவும்
  • பாதுகாப்பிற்காக உங்களது மொபைலுக்கு வரும் ஒடிபி (Two-Factor Authentication) முறையைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்
  • உங்களது வங்கிக் கணக்கு எண், வங்கியின் பெயர் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ்சி குறியீடு சரியாக உள்ளதா என சரி பார்த்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே 'No Refund' என மாணவர்கள் தேர்வு செய்திருந்தாலும் தற்போது மாற்றிக் கொள்ளலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

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