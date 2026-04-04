நிகர்நிலை அந்தஸ்தை பெற்ற என்சிஇஆர்டி - கல்வியியல் படிப்பில் புதிய நகர்வு
கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் சார்ந்த ஆய்விற்கு என்சிஇஆர்டி இந்தியாவின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகமாக உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : April 4, 2026 at 7:30 PM IST
புதுடெல்லி : தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலிற்கு (NCERT) நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக அந்தஸ்தை மத்திய கல்வித்துறை வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் இனி ஆய்வு மற்றும் முனைவர் பட்டப்படிப்புகளை வழங்கும் அதிகாரத்தை என்சிஇஆர்டி பெறுகிறது.
மத்திய கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (NCERT), 1961 செப்டம்பர் மாதம் தன்னாட்சி அமைப்பாக உருவாக்கப்பட்டது. சிபிஎஸ்இ பள்ளி கல்வி பாடத்திட்டத்தை வகுப்பது, ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பது, பாடப்புத்தகங்களை வடிவமைப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் கீழ் மண்டல அளவிலான 6 கல்வியியல் நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன. இவை வெவ்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் கீழ் இயக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், யுஜிசியின் அறிவுறுத்தலின் படி ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், ஒடிசா, கர்நாடகா, மேகாலயா ஆகிய இடங்களில் உள்ள மண்டல கல்வியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பண்டிட் சுந்தர்லால் சர்மா மத்திய தொழிற்கல்வி நிறுவனம் ஆகிய 6 கல்வியியல் நிறுவனங்களை இணைத்து என்சிஇஆர்டி-க்கு நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக அந்தஸ்தை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் இனி நேரடியாக பட்டப்படிப்புகள் என்சிஇஆர்டி மூலமாகவே வழங்கப்படவுள்ளன.
Union Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares National Council of Educational Research and Training (NCERT) as an Institution deemed to be University under distinct category— ANI (@ANI) April 3, 2026
In a notification, the ministry says, " an online application was uploaded on…
கல்வியியல் பாடத்திட்டங்கள் வடிவமைப்பு, பயிற்சி, மதிப்பீடு முறை, சான்றிதழ் வழங்குவது உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளை மேற்கொள்ள என்சிஇஆர்டி-க்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கும் இது முதன்மையான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருகிறது. தரமான கல்வி மட்டுமின்றி, கல்வியியலில் ஆய்வு சார்ந்த கற்றலுக்கும் இந்த நகர்வு உதவியாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தேசிய கல்வி கொள்கை 2020-இல் கீழ் படிப்படியாக கல்வித்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படுகின்றன. அந்த வகையில், கல்வியியல் படிப்பிற்கு முதன்மையான மத்திய கல்வி நிறுவனமாக என்சிஇஆர்டி-யை தரம் உயர்த்தும் நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக அந்தஸ்தை பெற்றுள்ள நிலையில், தேசிய நிறுவன தரவரிசை கட்டமைப்பு (NIRF) அடிப்படையில் பாடத்திட்டங்களில் கிரெடிட் முறை அமைப்பது, புதிய ஆய்வு படிப்புகள் மற்றும் ஆய்வுப் பட்டப்படிப்புகளை ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் சார்ந்த ஆய்விற்கு என்சிஇஆர்டி இந்தியாவின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகமாக உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.