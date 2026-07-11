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தமிழ்நாட்டிற்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்: தேசிய மருத்துவ ஆணையம் ஒப்புதல்

நாமக்கல், திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் தலா 100-ஆக இருந்த மருத்துவ இடங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 150-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 5:34 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 100 இடங்களை சேர்க்க தேசிய மருத்துவ ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அதன்படி, நாமக்கல் மற்றும் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தலா 50 கூடுதல் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், இந்த 2 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் தலா 100-ஆக இருந்த மருத்துவ இடங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 150-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கடைசியாக கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சிக்காலத்தில், ஒரே நேரத்தில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டுவரப்பட்டு, எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டன. அதன்பிறகு கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக மருத்துவக் கல்லூரிகளும் வரவில்லை.

அதனால், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழக அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஏதும் கூடுதலாக அதிகரிக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், இந்த 100 கூடுதல் இடங்களின் சேர்க்கை மூலம், தமிழகத்தில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளின் ஒட்டுமொத்த எம்பிபிஎஸ் இடங்களின் எண்ணிக்கை 5,150 ஆக உயர்ந்து, புதிய உச்சத்தைத் தொடவுள்ளது.

36 கல்லூரிகளில் 5,150 இடங்களுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வரும் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாமக்கல் மற்றும் திருப்பூரைத் தொடர்ந்து, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கும் கூடுதலாக 50 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை பெறுவதற்கான அனுமதியை மாநில மருத்துவத் துறை தீவிரமாக எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

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ஏற்கனவே, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் லீக் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளால் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வந்த மாணவர்களுக்கு, கூடுதல் இடங்கள் அதிகரிக்கப்படாதது மேலும் அழுத்தத்தைக் கொடுத்து வந்தது. அதுமட்டுமின்றி, வினாத்தாள் கசிவால் ரத்து செய்யப்பட்ட நீட் தேர்வு, ஜூன் 21ஆம் தேதி மறுதேர்வாக நடைபெற்றது.

நீட் மறுதேர்விற்கான முடிவுகள் இன்னும் வெளியாகாத சூழலில், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் மாணவர் சேர்க்கைக்கான நடவடிக்கைகளை ஜூன் 29ஆம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ள இடங்களுக்கான சேர்க்கைக்கு www.tnmedicalselection.org என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் கடைசி தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரசு மருத்துவ இடங்கள் தற்போது உயர்த்தப்பட்டிருப்பது, மருத்துவக் கனவோடு காத்திருக்கும் தமிழக மாணவர்களிடையே, குறிப்பாக ஏழை மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MBBS
MEDICAL APPLICATION
மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவ படிப்பு
100 ADDITIONAL MBBS SEATS FOR TN

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