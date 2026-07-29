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டிகிரி இருந்தால் போதும்; மத்திய அரசு காப்பீடு நிறுவனத்தில் 500 உதவியாளர் பணியிடங்கள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தேசிய காப்பீடு நிறுவனத்தில் உள்ள 500 உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பம் ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி வரை பெறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Canva)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 8:01 AM IST

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புது டெல்லி: பட்டப்படிப்பு முடித்தவரா நீங்கள்? மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் கைநிறைய சம்பளத்தில் வேலை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? உங்களுக்கான சரியான வாய்ப்பை மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான தேசிய காப்பீடு நிறுவனம் (National Insurance Company) ஏற்படுத்தி தருகிறது.

கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இந்நிறுவனம், இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் கிளை அலுவலகங்களை கொண்டு செயல்படுகிறது. அந்த வகையில், இந்நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள 500 உதவியாளர் பணியிடங்களை இந்தாண்டு நிரப்ப, ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பங்கள் கடந்த ஜூலை 18 முதல் பெறப்பட்டு வருகிறது.

இப்பணியிடங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

இந்நிலையில், இப்பணியிடங்களுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன, சம்பளம், தேர்வு செய்யப்படும் முறை மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஆகிய விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

500 உதவியாளர் பணியிடங்கள்

இந்தியா முழுவதும் 34 மாநிலங்களில் உள்ள 500 உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இவை பொதுப்பிரிவு 255, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் 38, ஒபிசி பிரிவினர் 104, எஸ்சி 67 மற்றும் எஸ்டி 36 என நிரப்பப்படுகிறது.

இப்பணியிடங்களில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 49 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இவை பொதுப்பிரிவு 28, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் 4, ஒபிசி பிரிவினர் 8, எஸ்சி 8 மற்றும் எஸ்டி 1 என நிரப்பப்படுகிறது.

இப்பணியிடங்களுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன?

மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் உள்ள உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் 2026-ம் ஆண்டு ஜூலை 1-ம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 21 வயது முதல் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம்.

அதன்படி, விண்ணப்பதார்கள் 02.07.1996 தேதிக்கு முன்னரும், 01.07.2005 தேதிக்கு பின்னரும் பிறந்திருக்கக்கூடாது. இருப்பினும், எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 15 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது. கணவரை பிரிந்த அல்லது இழந்த பெண்களுக்கு 40 வயது வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதி

இப்பதவிக்கு ஜூலை ஒன்றாம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதாரர் குறைந்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மேற்கொண்ட தேதிக்குள் பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்றிதழ்களை பெற்றிருப்பது அவசியமாகும். சான்றிதழ்கள் இன்னும் வழங்கப்படாதவர்கள், தேர்ச்சி பெற்றதற்கான இதர ஆதரங்களை சமர்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான ஆட்களை கொண்டு நிரப்ப முதல்நிலை, முதன்மை என இரண்டு கட்டத் தேர்வு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. இரண்டு தேர்வுகளும் கணினி வழியில் ஆன்லைன் வழியில் நடைபெறும்.

முதல்நிலைத் தேர்வு கொள்குறி வகையில் 100 கேள்விகள் கொண்டு 60 நிமிடங்களுக்கு நடைபெறும். ஆங்கிலம், காரணம் அறிதல், நுண்ணறிவு ஆகியவற்றில் இருந்து 100 மதிப்பெண்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும்.

இதில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதிப் பெறுவார்கள். காரணம் அறிதல், ஆங்கிலம், நுண்ணறிவு, பொது அறிவு, கணினி அறிவு ஆகியவற்றில் இருந்து 200 கேள்விகள் கொண்டு 200 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும். தேர்வை எழுத 120 நிமிடங்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும்.

இரண்டு தேர்வுகளும் ஆங்கிலம் அல்லது இந்தி ஆகிய மொழிகளில் நடைபெறும். முதன்மைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.

தேர்வானவர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர், இறுதியாக அந்தந்த மாநில மொழிக்கான மொழி தேர்வு நடைபெறும். இத்தேர்வு தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. இதில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம். இருப்பினும் இதில் பெறும் மதிப்பெண்கள் இறுதி தரவரிசைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாது.

பின்னர், அனைத்து கட்டங்களிலும் தேர்வானவர்களின் இருந்து முதன்மைத் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப ஆட்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு பணி வழங்கப்படும்.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோவை, ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, மதுரை, நாமக்கல், திருச்சி, திருநெல்வேலி, திருப்பூர், வேலூர், விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும்.

சம்பளம் எவ்வளவு?

இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகி பணி நியமனம் பெறுபவர்களுக்கு மத்திய அரசின் ஊதிய விதிமுறைகளின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.36,290 முதல் அதிகபடியாக ரூ. 1,00,865 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, தொடக்கத்தில் மாதம் ரூ. 53,000 சம்பளமாக வழங்கப்படும். இவைமட்டுமின்றி, மருத்துவ காப்பீடு, போக்குவரத்து செலவு உள்ளிட்ட சலுகைகளும் உண்டு.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த மத்திய அரசு பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமாக உள்ள பட்டதாரிகள் https://nationalinsurance.nic.co.in/recruitment என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான விண்ணப்பம் ஜூலை 18 முதல் தொடங்கிய நிலையில், ஆகஸ்ட் 7 வரை பெறப்படுகிறது.

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விண்ணப்பத்தை நிரப்பி, தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்து, கட்டணம் செலுத்தி நிறைவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 850 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், எஸ்சி/எஸ்டி/மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு எந்தவித கட்டணமும் கிடையாது.

தேர்வுக்கு முந்தைய பயிற்சி

இத்தேர்வை சுமூகமாக எழுத உதவும் வகையில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதார்களுக்கு தேர்வுக்கு முந்தைய பயிற்சி ஆன்லைன் வழியாக அளிக்கப்படும். விண்ணப்பிக்கும்போது அதற்கான ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் மின்னஞ்சல் / மொபைல் எண் மூலம் அனுப்பப்படும்.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடக்கம்18.07.2026
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்07.08.2026
விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்07.08.2026
முதல்நிலைத் தேர்வு27.08.2026
முதன்மைத் தேர்வு30.10.2026

அட்மிட் கார்டு எப்போது?

முதல்நிலை, முதன்மை மற்றும் மொழி தேர்வு ஆகிய மூன்று தேர்வுக்கும் ஹால் டிக்கெட் இணையதளத்தில் தேர்வுக்கு முன்பு வெளியிடப்படும். இப்பணிக்கான கூடுதல் விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

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