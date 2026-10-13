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மாதம் ரூ. 1 லட்சம் சம்பளம்; மத்திய அரசின் காப்பீடு நிறுவனத்தில் வேலை; டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
துறை சார்ந்த பதவிகளில் 121 காலிப் பணியிடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 200 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்படவுள்ளன. இவற்றில் 16 காலிப் பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 7:00 AM IST
புது டெல்லி: மத்திய அரசின் தேசிய காப்பீடு கம்பெனியில் நிர்வாக அதிகாரி பதவியில் உள்ள 321 காலிப்பணியிடங்களுக்கு விரும்பமுள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.
இப்பணியிடங்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக அக்டோபர் 8ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பம் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் 28ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய காப்பீடு கம்பெனியில் வேலை
மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் தேசிய காப்பீடு கம்பெனியில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு நிறுவனம் மூலம் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது நிலை 1 அதிகாரி பிரிவில் கீழ் உள்ள நிர்வாக அதிகாரி பதவியில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்படி, துறை சார்ந்த பதவிகளில் 121 காலிப்பணியிடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 200 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. இவற்றில் 16 காலிப்பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
துறை சார்ந்த பிரிவில் நிதி, சட்டம், தகவல் தொழில்நுட்பம், ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர், ரிஸ்க் இன்ஜினியர், கம்பெனி செயலாளர், விவசாயம் ஆகியவற்றில் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர்.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 21 வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று, அதிகபடியாக 30 வரை இருக்கலாம். இதில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினர்களுக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதி
பொதுப்பிரிவில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை அல்லது முதுநிலை பட்டப்படிப்பை குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முடித்திருக்க வேண்டும். இதுவே எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் என்றால் 55 சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சிறப்பு பிரிவில் உள்ள பதவிகளுக்கு அந்தந்த துறைக்கு ஏற்ப கல்வித்தகுதியை 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பெற்றிருக்க வேண்டும். இதில் எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
இப்பணியிடங்களுக்கு முதல்நிலை, முதன்மை மற்றும் நேர்காணல் ஆகிய மூன்று கட்டத்தேர்வு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. இதில் முதல்நிலைத் தேர்வு தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. இத்தேர்வு கொள்குறி வகையில் நடைபெறும். இதில் தேர்வாகும் நபர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதியடைவார்கள்.
முதன்மைத் தேர்வு கொள்குறி வகை மற்றும் விரிவாக விடையளிக்கும் வகையில் அமையும். இதிலும் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு நேர்காணலுக்கான அழைப்பு விடுக்கப்படும். இறுதியாக முதன்மைத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
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சம்பளம் எவ்வளவு?
இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 82,485 ஆகும். அதன்படி, ரூ. 82,485 - ரூ. 1,56,745 என விகிதத்தில் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தோராயமாக ஒரு மாததிற்கு ரூ. 1,14,000 சம்பளமாக வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தேசிய காப்பீடு கம்பெனியில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://nationalinsurance.nic.co.in/recruitment என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 1000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 250 செலுத்த வேண்டும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|28.10.2026
|முதல்நிலைத் தேர்வு
|17.11.2026
|முதன்மைத் தேர்வு
|22.12.2026
இப்பணியிடங்களுக்கான தேர்வுக்கு முந்தைய அறிவிப்பு மற்றும் அட்மிட் கார்டு ஆகிய விவரங்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். கூடுதல் விவரங்களை அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.