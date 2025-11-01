ETV Bharat / education-and-career
காமராஜர் பல்கலைகழக ஆசிரியர் சங்க போராட்டம் வாபஸ்: 15 நாட்களுக்குள் தீர்வு என உறுதி!
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் காலமுறை பதவி உயர்வு வழங்கப்படாததை கண்டித்து பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கம் ஈடுபட்டிருந்த தொடர் போராட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுள்ளது.
Published : November 1, 2025 at 9:49 AM IST
மதுரை: மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கம் சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் மீது 15 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் உறுதியளித்துள்ளார்.
சிஏஎஸ் 2022 பதவி உயர்வு வழங்கப்படாததை கண்டித்து, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் (MUFA) சார்பாக, அக்.30 காலை 10 மணி முதல் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அலுவலகம் முன்பு உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தினர். பெண் பேராசிரியர்கள் உள்பட 50க்கும் மேற்பட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து நேற்றும் இரண்டாம் நாளாக போராட்டம் தொடர்ந்தது.
இந்நிலையில் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் ராமகிருஷ்ணன், சமயநல்லூர் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆனந்த் மற்றும் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் குழுவினர் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதின் பேரில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் சார்பாக 15 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததின் பேரில் போராட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது என முபா (MUFA) சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக போராட்டம் குறித்து பேசிய பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தினர், “2022 ஆம் வருடம் முதல் காலமுறை பதவி உயர்வை வலியுறுத்தி பதிவாளர், உயர்கல்வித் துறை செயலாளர், பல்கலைக்கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தரவல்லி உள்ளிட்டோரிடம் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக அளித்தும் இதுவரை எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதனால் தகுதியுடைய பலருக்கும் கிடைக்க வேண்டிய பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட எந்த பலன்களும் கிடைக்காமல் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இந்த போராட்டத்தை முடக்குவதற்கு பதிவாளர் உள்ளிட்ட பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருவது வருத்தம் அளிக்கிறது. இரவு பகல் பாராமல் இங்கு பெண் பேராசிரியர்களும் எங்களோடு இருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை கூட நாங்களாக செய்து கொள்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. அறவழியில் நடக்கின்ற இந்த போராட்டத்திற்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகமும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். காவல்துறையை அழைத்து எங்களை அப்புறப்படுத்த நினைத்தவர்களுக்கு, எங்களின் கோரிக்கையில் உள்ள நியாயத்தை கேட்டு காவல்துறையே பின்வாங்கிச் சென்றதை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறோம்” என்றனர்.
மேலும், இதற்கு தீர்வு காண வேண்டியது பல்கலைக்கழகம் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு அரசின் கடமை என்பதையும் நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். எங்களுக்கு பணி மூப்பு ஆணை வழங்கும் வரை இந்த தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை நடத்துவோம். சிஏஎஸ் பதவி உயர்வுக்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருந்தாலும், 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான சிஏஎஸ் பதவி உயர்வுகளை அறிவிக்க ஏன் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை" என கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.