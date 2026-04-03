வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு கைமாறும் எம்ஜிஆர் ஜானகி கல்லூரி
2013-2014 முதல் 2020-2021 வரையிலான கல்வியாண்டுகளுக்கான தற்காலிக இணைப்பிற்குரிய கட்டணங்களை கல்லூரியிடமிருந்து வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : April 3, 2026 at 8:33 PM IST
சென்னை: சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பு கல்லூரியாக செயல்பட்டு வரும் எம்ஜிஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரி, 2026-27ம் கல்வியாண்டு முதல் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்குவதற்கு சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அடையாறு பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த சத்யா ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டு, எம்ஜிஆரின் வளர்ப்பு மகளான லதா ராஜேந்திரன் 1996 -ம் ஆண்டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரியை தொடங்கினார். 70 மாணவிகள் 16 ஆசிரியர்களுடன் இக்கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது 4 ஆயிரம் மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் 14 இளங்கலை படிப்புகளும், ஆறு முதுகலை படிப்புகளும் கற்பிக்கப்படும் இந்த கல்லூரியில் மொத்தம் 160 பேராசிரியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் கல்லூரியாக இயங்கி வரும் இதனை
வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் விலைக்கு வாங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.
சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் குழு கூட்டம் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி நடைபெற்றது. அதில், டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை, சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து நீக்குவதற்கான ஆவணங்கள் சமர்பிக்கப்பட்டன.
இதன் மூலம் கல்லூரியை வேல்ஸ் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பட்ட ஆய்வுகள் நிறுவன (VISTAS) நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கும், இந்த மாற்றத்தை 2026-27 கல்வியாண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வரவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், கல்லூரி நிர்வாகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வி துறையால் அரசாணை எண். 26, நாள் 2.2.2026 ன் படி இதற்கு அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னைப் பல்கலைக்கழக ஆய்வுக் குழுவும் கல்லூரியை ஆய்வு செய்து இதற்கான அறிக்கையும் சமர்பித்துள்ளது.
2013-2014 முதல் 2020-2021 வரையிலான கல்வியாண்டுகளுக்கான தற்காலிக இணைப்பிற்குரிய கட்டணங்களை கல்லூரியிடமிருந்து வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இனி வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் எம்ஜிஆர் ஜானகி கல்லூரியை வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது..
இந்த முடிவின்படி, தற்போது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் இக்கல்லூரி 2026- 27ம் கல்வி ஆண்டு முதல் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும். தற்போது கல்லூரியில் பயின்று வரும் மாணவிகள் தங்கள் படிப்புகளை முடிக்கின்ற வரையில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டத்தில் பயில்வார்கள். வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் முதலாம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் . மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டம், கட்டணம் ஆகியவற்றை இனிமேல் இந்த பல்கலைக் கழகம் தான் முடிவு செய்யும்.
ஏற்கெனவே, சென்னை பல்கலைக்கழக இணைப்பின் கீழ் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அந்தப் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என சென்னை பல்கலைக் கழக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.