ETV Bharat / education-and-career

மே மாதம் 8,000 ஊழியர்களை மெட்டா பணிநீக்கம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் - ஊழியர்கள் அச்சம்

ஏஐ வளர்ச்சியினால் சர்வதேச அளவில் ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் தொடர்ந்து வருகிறது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி : தொழில்நுட்ப துறையின் மிகப் பெரிய நிறுவனமான் மெட்டா, வரும் மே 20-ம் தேதி உலகளவில் 8,000 பேரை பணிநீக்கம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம் சமீபத்தில் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. பல்வேறு துறைகளில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக ஒரு தனிநபர் பல மணி நேரம் எடுத்து கொண்டு செய்யக்கூடிய வேலையை, ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் சில நொடிகளில் முடிக்க முடிகிறது.

இதனால், மனிதர்களை பணிக்கு அமர்த்துவதற்கு பதில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை உபயோகிக்கலாம் என நிறுவனங்கள் முடிவெடுத்து ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பணிநீக்கம் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், பெரு நிறுவனங்கள் இதுபோன்ற முடிவை எடுப்பது ஊழியர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

அந்த வரிசையில் தற்போது மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்கின் மெட்டா நிறுவனமும் இணைந்துள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் முதன்மையானதாக விளங்கும் வாட்ஸ்ஆப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள மாபெரும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக மெட்டா உள்ளது. சமீப காலமாக ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் அதிக மூதலீடு செய்து வரும் இந்நிறுவனம் வரும் மே 20-ம் தேதி 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சர்வதேச அளவில் பல ஆயிரம் கோடி பயனாளர்களை கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், பல்வேறு நாடுகளில் அலுவலகம் கொண்டுள்ளது. கலிபோர்னியாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இந்நிறுவனத்தில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 31-ம் தேதியின் தரவுகள் படி, 79,000 ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த மாதம் வெளியான அறிக்கையில் மெட்டா, சர்வதேச அளவில் சுமார் 20 சதவிகிதம் ஊழியர்களை குறைக்கவுள்ளதாக கூறப்பட்டது. இது மிகப்பெரிய அளவில் அச்சத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது 10 சதவிகிதம், அதாவது 8,000 பேரை பணிநீக்கம் செய்ய தயராகவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதுமட்டுமின்றி, இந்தாண்டு மீண்டும் ஒரு மிகப் பெரிய பணிநீக்கம் செய்யவும் முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அது எப்போது, எத்தனை பேர் என்ற விவரங்கள் தெரியவில்லை. ஏஐ வருகையால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்தாண்டு மட்டும் ஏஐ கட்டமைப்பை மேம்படுத்த மெட்டா சுமார் 135 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதே போன்று, கடந்த மாதம் முன்னணி தொழில்நுப்ட நிறுவனமான ஆரக்கிள், சர்வதேச அளவில் சுமார் 30,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்தது. இதில் இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் சுமார் 12,000 பேர் நீக்கப்பட்டனர்.

TAGGED:

META LAYOFFS
META 8000 EMPLOYEES LAYOFFS
மெட்டா பணிநீக்கம் தகவல்
செயற்கை நுண்ணறிவு பணிநீக்கம்
META LAYOFFS MAY 20

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.